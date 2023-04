Er is een draai voorbeurs en outlook-verhogingen én -verlagingen op Damrak

De AEX indicatie is -0,3% na een slecht dagje Wall Street gisteren.

Dat was in de ban was van bankencrisis en recessie, met de Nasdaq 100 -1,9% en chipindex SOX die zelfs met 3,4% daalde. Nu is er echter een draai en daar mogen we Big Tech VS voor bedanken. Het is idioot druk op het Damrak vandaag met veel cijfers en outlookverhoging van Vopak en outlookverlaging van... ASMI.

Dit is de Nasdaq 100 mini future gisteren en vannacht, Alpahabet (op afkalvende cijfers, maar wel een aandeleninkoop van 70$ miljard) en Microsoft (vooral ouderwetse dubbelcijferige groei) redden de markt met hun cijfers. Beide fondsen openden +5,0% op die cijfers, Alphabet sloot +1,7% en Microsoft +8,5%.



Zeg maar of er al een ChatGPT-effect is bij Google:



Het overzicht nu:

Europese futures openen een paar tienden in de min

De Amerikaanse herstellen en flink ook, ze vooral die Nasdaq 100 future hierboven

In Azië zijn er verrassend (?) mooie koersen met - Prosus liefhebbers opgelet - vooral Hongkong, waar de Hang Seng +1,5% doet en de Hang Seng Tech Index zelfs +2,1%

Alibaba +0,1%

Baidu +1,3%

Tencent: +3,7%

TSMC -1,3%

Samsung +0,5%

En of er weer schrik in de markt zit, de volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +11,1% op 18,7 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet +8,1% op 137,1

De dollar zakt 0,1% naar 1,098

Goud, olie stijgt 0,6% à 0,8% en crypto ligt goed en dat is opvallend met die risk-off modus op de brede markt. Bitcoin doet +0,4% op $28.530 en nog wat.

De rentes dalen wel (verder):

ASMI versloeg gisteren met haar Q1-cijfers weliswaar de verwachtingen, maar het concern ziet zijn orderboek teruglopen en verwacht geen herstel... dit jaar. De CEO:

Demand in the memory market further weakened in Q1 and is expected to remain at low levels in the remainder of the year.

For the full year 2023, we expect revenue to show a single digit increase, at constant currencies and including the consolidation of LPE. This compares to overall wafer equipment spending which is now forecasted to decline by a high teens percentage this year.



Lees hier de analyse van de IEX Beleggersdesk: Ook ASMI is niet immuun voor een naderende recessie

Besi levert weliswaar alleen maar cijfers af met een streepje ervoor, maar dit is verwacht en aard van dit beestje: hypercyclisch. De cijfers zijn wel beter dan verwacht en na de 3,1% krimp in Q1 verwacht Besi in tegenstelling tot ASMI wel een dubbelcijferige groei in Q2. De outlook luidt formeel:

Q2-23 revenue anticipated to increase 15-25% vs. Q1-23 with gross margins in a range of 62%-64%



IMCD levert met zijn Q1's, gaat gewoon lekker haar eigen gang met al die kleine overnames, maar kent ook kopzorgen en durft geen outlook aan. Enig minpuntje is de oplopende schuld. De jaarvergadering mot straks de bneoeming van nieuwe CEO Valerie Diele-Braun goedkeuren.



KPN hebben we ook nog en dat voldoet op het eerste gezicht (KPN verstopt nog wel eens iets in haar persbericht) met zijn cijfers en handhaaft de outlook:



Ja, inderdaad die marge en kasstroom. Fugro levert gewoon prima cijfers af:



ASMI verlaagt de outlook, Vopak verhoogt de outlook: zijn we de laatste jaren ook niet echt gewend. Wel andersom en eens keert de wal het schip. Corbion is er ook nog met cijfers.



Nog één dingetje, terug in haar hok, terug onder 2%:

De #afzetprijzen van de Nederlandse #industrie waren in maart gemiddeld 1,9 procent hoger dan in maart 2022. Sinds juli 2022 is de stijging van de afzetprijzen onafgebroken afgevlakt.https://t.co/KiTDJyB9Qq pic.twitter.com/EnhEFqJZQi — CBS (@statistiekcbs) April 26, 2023



Nieuws, advies, shorts en agenda

De AFM meldt deze shorts:



Philips:



De agenda met het halve Damrak waar iets te doen is vandaag:

07:00 Besi - Cijfers eerste kwartaal en jaarvergadering

07:00 Corbion - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Fugro - Cijfers eerste kwartaal en jaarvergadering

07:00 IMCD - Cijfers eerste kwartaal en jaarvergadering

07:00 Vopak - Cijfers eerste kwartaal en jaarvergadering

07:00 KPN - Cijfers eerste kwartaal

08:00 Ctac - Cijfers eerste kwartaal

09:00 ING - Ex-dividend

18:00 Universal Music Group - Cijfers eerste kwartaal

00:00 ASML - Jaarvergadering

00:00 CM.com - Jaarvergadering

00:00 Flow Traders - Jaarvergadering

00:00 Galapagos - Jaarvergadering



07:00 Beiersdorf - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Danone - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

07:00 Orange - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

07:00 Worldline - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

13:00 Boeing - Cijfers eerste kwartaal (VS)

18:00 Deutsche Boerse - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

22:00 Meta Platforms - Cijfers eerste kwartaal (VS)



06:30 Omzet detailhandel - Maart (NL)

06:30 Producentenprijzen - Maart (NL)

08:00 Consumentenvertrouwen - Mei (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Orders duurzame goederen - Maart (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

De sluimerende bankencrisis?

US stocks suffered their deepest declines so far this month as a downbeat UPS forecast exacerbated investor concerns about a slowing economy, while plunging deposits at First Republic Bank added to jitters about the bank sector's health. Read more https://t.co/oRieqBBqWK pic.twitter.com/yuAJgfUGhy — Reuters Business (@ReutersBiz) April 26, 2023



Jaja, -49,4%:



+1,6% nabeurs:

Texas Instruments gave a lackluster forecast for the current period, indicating that a slump in chip demand is spreading https://t.co/7og5U3OasY — Bloomberg Markets (@markets) April 25, 2023



Wilt u goed de mooie verhalen onderscheiden van de harde omzetten? Ja, AI gaat het worden, maar maak niet de fout van de dotcom generatie door in de aandelen met de mooie verhalen te gaan zitten, waarna new kids on the block en oude bedrijven er met omzet vandoor gingen.

From Breakingviews - Tech giants bury mediocre results under AI hype https://t.co/LzqLb2DYxl — Reuters Business (@ReutersBiz) April 26, 2023



Bent u bullish of barish?

Alphabet and Microsoft kicked off Big Tech earnings with an overall beat, which may reassure nervous equity bulls https://t.co/1CUzr0buI7 — Bloomberg Markets (@markets) April 26, 2023



Natuurlijk?

WATCH: Amid the hype over Microsoft-backed ChatGPT, the crypto world has caught the AI bug too as trading volumes have surged for coins that connect artificial intelligence and the blockchain pic.twitter.com/Mw4VKApg5f — Reuters Business (@ReutersBiz) April 26, 2023

Veel plezier en succes vandaag.