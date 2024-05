Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 523,89 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,4 procent op 18.768,96 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,4 procent op 8.195,97 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent hoger op 8.424.20 punten. In Europa waren de beurzen open, maar waren de handelsvolumes ook opvallend lager door Pinkstermaandag, zei beleggingsspecialist Kevin Verstraete van online broker LYNX. Goud- en koperfutures schommelden maandag rond recordniveaus, wat een impuls gaf aan grondstoffenaandelen. "Nieuwe Chinese stimuleringsmaatregelen die gericht zijn op het aanpakken van de noodlijdende Chinese vastgoedmarkt en het jongste - beter dan verwachte - herstel van de Chinese industriële productie ondersteunen ook de rally van de grondstoffenprijzen", zei Swissquote Bank. Olie noteerde maandag 0,2 procent lager op 79,45 dollar per vat. De euro/dollar noteerde op 1,0864. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0864 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0870 op de borden. Bedrijfsnieuws In de Duitse DAX won Rheinmetall circa 3,8 procent, Covestro steeg circa 2,2 procent en SAP noteerde ongeveer 1,3 procent hoger. Porsche verloor 2,0 procent, Mercedes-Benz daalde circa 1,4 procent, terwijl Daimler Truck 1,0 procent lager noteerde. In Parijs steeg Teleperformance circa 3,0 procent, Air Liquide won 1,7 procent, terwijl Carrefour ongeveer 1,0 procent daalde. Ryanair leverde in Londen 4,3 procent in. In boekjaar 2024 werd een hogere omzet behaald en ook de winst verbeterde. De Ierse prijsvechter kondigde bovendien een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 700 miljoen euro. Sectorgenoot easyJet daalde 3,2 procent in Londen. Air France-KLM steeg 1,3 procent, terwijl Deutsche Lufthansa 0,4 procent verloor. Farmaceut UCB steeg 1,6 procent in Brussel. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel met een ongewijzigde koopaanbeveling. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent hoger op 5.324,19 punten. De Dow Jones index steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,7 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

