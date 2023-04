Meer omzet en winst voor IMCD Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de resultaten zien stijgen. Dit bleek woensdag uit cijfers van de distributeur van chemicaliën en voedingsingrediënten. CEO Piet van der Slikke zei dat alle regio's bijdroegen aan de groei, "ondanks de aanhoudende moeilijke geopolitieke en macro-economische omstandigheden". De omzet steeg op jaarbasis met 5 procent van 1,11 miljard naar 1,16 miljard euro en de operationele EBITA liep met 6 procent op van 139,9 naar 148,5 miljoen euro. De marge steeg zo van 12,6 naar 12,8 procent. Dit leverde een nettowinst op van 82,6 miljoen euro, 5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De vrije kasstroom steeg met 81,0 miljoen euro tot 147,1 miljoen. IMCD had aan het einde van het eerste kwartaal 1,11 miljard euro aan schulden tegen 1,03 miljard eind 2022. Outlook IMCD gaf bij publicatie van de jaarcijfers in februari geen concrete outlook voor 2023 af en vanwege de macro-economische onzekerheden deed IMCD dit ook woensdag niet. Eerder dit jaar werd al bekend dat IMCD een opvolger heeft gevonden voor CEO Piet van der Slikke. Per januari 2024 zal Valerie Diele-Braun het bedrijf gaan leiden, mits de jaarvergadering vandaag akkoord gaat met haar benoeming. Bron: ABM Financial News

