Olieprijs lager gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag lager gesloten, na de dood van de Iraanse president bij een helikoptercrash en zorgen over de gezondheid van de koning van Saoedi Arabië. De Iraanse president Ebrahim Raisi is samen met de minister van buitenlandse zaken van het land en anderen maandag dood aangetroffen, nadat hun helikopter neerstortte in mistige omstandigheden in een bergachtig gebied in het noordwesten van het land, meldden staatsmedia. De crash vond plaats tegen een achtergrond van aanhoudende spanningen over de oorlog tussen Israël het Hamas. Daarnaast werd bij de Saoedische koning Salman een longinfectie vastgesteld en zal hij volgens staatsmedia een behandeling met antibiotica ondergaan. De Saoedische kroonprins, Mohammed bin Salman, van wie algemeen wordt aangenomen dat hij de regering leidt, heeft een bezoek aan Tokio, dat maandag zou beginnen, uitgesteld, zei een Japanse functionaris. WTI en Brent stegen in de vroege handel licht na berichtgeving over de ontwikkelingen in Iran en Saoedi-Arabië, maar de steun vervaagde al snel nadat er geen duidelijke impact werd geconstateerd op de olieaanvoer uit het Midden-Oosten. De aandacht verschuift naar een bijeenkomst van OPEC+ volgende week, waar gesproken wordt over een mogelijke verlenging van de vrijwillige productieverlagingen tot na eind juni. "De olieprijzen bewegen binnen een bepaalde bandbreedte......mogelijk moeten we wachten op verdere duidelijkheid van de OPEC+ en haar productiebeleid voor de tweede helft van het jaar om de markt een impuls te geven en uit zijn bandbreedte te laten breken", zei strateeg Warren Patterson van ING. De juni-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 0,26 dollar, ofwel 0,3 procent, lager op 79,80 dollar. Bron: ABM Financial News

