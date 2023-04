Behoorlijk meer omzet voor Fugro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft in het eerste kwartaal de omzet zien flink zien toenemen en operationeel beduidend meer winst gerealiseerd. Dit bleek woensdag voorbeurs. CEO Mark Heine zei in een toelichting vooral blij te zijn met de sterke verbetering van de marge en van de kasstroom, waaraan alle regio’s bijdroegen. Vooral bij Offshore wind was de vraag sterk, wat resulteerde in een hogere bezetting van de schepen en betere prijzen. Fugro boekte een omzet van 465,8 miljoen euro tegen 365,4 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De vergelijkbare omzetgroei bedroeg 27,5 procent. De EBIT steeg van 2,7 miljoen euro negatief naar 25,3 miljoen euro, waarmee de marge opliep van 0,7 procent negatief naar 5,4 procent. Het orderboek stond eind maart van dit jaar op 1,40 miljard euro en de operationele kasstroom was afgelopen kwartaal 15,6 miljoen euro. Outlook Voor 2023 rekent Fugro op een aanhoudende sterke omzetgroei en een verdere margestijging naar 8 tot 12 procent, conform de doelstelling voor de middellange termijn. Ook gaat Fugro uit van een positieve vrije kasstroom. De investeringen worden voor dit jaar nog altijd geraamd op 200 tot 225 miljoen euro. Dat is inclusief de aanschaf van twee nieuwe schepen die Fugro donderdag ook aankondigde. Bron: ABM Financial News

