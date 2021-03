Nieuws van dinsdag 30 maart 2021 Overzicht

Egyptische president: blokkade laat belang Suezkanaal zien CAÏRO (ANP/RTR) - De blokkade van het Suezkanaal door een vastgelopen containerschip en de enorme file aan wachtende schepen door de opstopping laten zien hoe belangrijk de waterweg is voor de wereldwijde handel. Dat zei de Egyptische president Abdel Fatah al-Sisi. Het Suezkanaal is inmiddels weer toegankelijk voor verkeer nadat het schip de Ever Given maandag werd losgetrokken. 318 keer bekeken |

Nissan-advocaat: automaker hield familie in de gaten TOKIO (ANP) - Het voormalige hoofd juridische zaken van Nissan werd door de automaker gevolgd en in de gaten gehouden. Ook kreeg Ravinder Passi te maken met degradaties en wraakacties van anderen in de top van het Japanse bedrijf, omdat hij zich afvroeg of een intern onderzoek naar toenmalig topman Carlos Ghosn wel passend was. Dat zegt hij in een interview met persbureau Bloomberg. 359 keer bekeken |

Topman Blokker: blij dat spullen onderweg zijn uit Suezkanaal AMSTERDAM (ANP) - Topman Michiel Witteveen van Mirage Retail Group, moederbedrijf van winkelketens als Blokker, Intertoys en BCC, is blij dat de blokkade van het Suezkanaal voorbij is en dat containers geladen met spullen voor zijn winkels weer onderweg zijn naar Nederland. 597 keer bekeken |

Nederland mag touroperators steunen met voucherfonds BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie geeft Nederland toestemming om reisorganisatoren te steunen met het zogeheten voucherfonds. Met dit fonds van 400 miljoen euro wil de overheid aanbieders van pakketreizen leningen verstrekken waarmee ze klanten kunnen terugbetalen voor reizen die wegens de coronapandemie niet doorgingen. 763 keer bekeken |

AEX-index zet recordjacht voort onder aanvoering banken Gerelateerd: AEX 698,51 +0,08% AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index zette dinsdag de jacht op de hoogste stand ooit voorzichtig voort. Vooral de banken en verzekeraars lieten stevige winsten zien. Beleggers verwachten dat de financiële problemen van het Amerikaanse hedgefonds Archegos geen grote gevolgen zullen hebben voor de gehele sector. De hoop op een sterk economisch herstel van de coronacrisis en de versnelling van het vaccinatieprogramma in de Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld, zorgden daarbij voor optimisme op de beursvloeren. 967 keer bekeken |

Zorgverzekeraar CZ sluit coronajaar af met hogere winst TILBURG (ANP) - CZ heeft coronajaar 2020 afgesloten met meer winst. De zorgverzekeraar verdiende miljoenen met beleggingen. De extra kosten die werden gemaakt voor coronagerelateerde zorg en het uitbetalen van de zorgbonus aan personeel werden goeddeels vergoed, meldt CZ in zijn jaarverslag. 751 keer bekeken |

Economisch sentiment Nederland aanzienlijk verbeterd BRUSSEL (ANP) - Nederlanders waren in maart veel positiever over de economische situatie in vergelijking met een maand eerder. Dat is in lijn met het algehele sentiment in de Europese Unie en de eurozone, waar ook sprake was van een verbetering van het consumentenvertrouwen. Dat staat in een nieuwe raming van de Europese Commissie. 843 keer bekeken |

EU-boete kredietbeoordelaar Moody's om belangenverstrengeling BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese beurstoezichthouder European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft een boete van 3,7 miljoen euro opgelegd aan kredietbeoordelaar Moody's vanwege belangenverstrengeling. Volgens de beurswaakhond van de Europese Unie heeft Moody's regelgeving hierover geschonden. 1.867 keer bekeken |

Maker prullenbakken en keukengerei Brabantia groeit door crisis VALKENSWAARD (ANP) - Interieurmerk Brabantia, bekend van onder andere prullenbakken, keukengerei en broodtrommels, profiteert duidelijk van de coronacrisis. Het bedrijf zag de omzet vorig jaar met een kwart groeien tot 143 miljoen euro en ziet ook dit jaar zonnig in. Doordat consumenten veel thuis zullen zitten door de lockdownmaatregelen blijft het aantal bestellingen groeien, meldt het bedrijf in een toelichting op de jaarcijfers. 1.367 keer bekeken |

'Vliegtuigen verbruiken veel minder kerosine tijdens slim taxiën' SCHIPHOL (ANP) - Vliegtuigen kunnen door slim te taxiën hun brandstofverbruik aan de grond met de helft verminderen ten opzichte van de normale manier van werken. Dat meldt Schiphol na proeven met een zogeheten Taxibot, een speciaal voertuig dat vliegtuigen van en naar start- en landingsbanen sleept. Het kost evenwel nog jaren voordat deze methode gemeengoed zal zijn, denkt de luchthaven. 2.334 keer bekeken |

'Pensioenuitvoerders APG en PGGM investeren indirect in Myanmar' DEN HAAG (ANP) - Pensioenuitvoerders APG en PGGM hebben belangen in bedrijven die sterke zakelijke banden hebben met de militaire junta in Myanmar. Dat blijkt uit een rapport van de organisatie Justice for Myanmar, waar de Volkskrant eerder over berichtte. 1.680 keer bekeken |

AEX-index doorbreekt opnieuw 700-puntengrens Gerelateerd: AEX 698,51 +0,08% AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index wist dinsdag opnieuw door de 700-puntengrens te breken. De hoofdindex bereikte een dag eerder al voor het eerst in 21 jaar die grens, maar sloot uiteindelijk op 697,94 punten. De hoop op een sterk economisch herstel van de coronacrisis en de versnelling van het vaccinatieprogramma in de Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld, bleven zorgen voor optimisme op de beursvloeren. 1.842 keer bekeken |

'Moederbedrijf filmpjesapp TikTok ruim 250 miljard dollar waard' HONGKONG (ANP) - Het Chinese technologiebedrijf ByteDance, vooral bekend van de populaire filmpjesapp TikTok, wordt momenteel door beurshandelaren gewaardeerd op meer dan 250 miljard dollar. Dat zeggen bronnen rond het bedrijf tegen persbureau Bloomberg. ByteDance zou plannen hebben voor een beursgang in Hongkong. 2.334 keer bekeken |

Amsterdamse beursnieuweling InPost verdubbelt omzet in coronajaar LUXEMBURG (ANP) - De Poolse aanbieder van pakketkluisjes InPost heeft vorig jaar zijn omzet verdubbeld. Het bedrijf dat onlangs naar de beurs in Amsterdam ging, profiteerde van de sterke toename van onlineshoppen door de coronacrisis. 4.432 keer bekeken |

AEX breekt mogelijk weer door 700-puntengrens heen Gerelateerd: AEX 698,51 +0,08% AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index zet dinsdag naar verwachting de 'aanval' op de 700-puntengrens voort. De hoofdindex wist een dag eerder al voor het eerst in 21 jaar die grens te bereiken, maar sloot uiteindelijk op 697,94 punten. De hoop op een sterk economisch herstel van de coronacrisis en de versnelling van het vaccinatieprogramma in de Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld, blijven zorgen voor optimisme op de beursvloeren. 2.710 keer bekeken |

Nomura verder omlaag op Japanse beurs door hedgefondsschandaal TOKIO (ANP) - Het Japanse financiële concern Nomura ging dinsdag verder omlaag op de beurs in Tokio als gevolg van het schandaal rond het Amerikaanse hedgefonds Archegos. Het grootste effectenhuis van Japan raakte een dag eerder al ruim 16 procent aan beurswaarde kwijt door de problemen bij het hedgefonds dat niet aan zijn verplichtingen kon voldoen. Een aantal banken, waaronder Nomura en het Zwitserse Credit Suisse, moesten daardoor hun posities afbouwen wat leidde tot een enorme aandelenverkoop. 2.703 keer bekeken |

'Britse oud-Premier Cameron onder vuur voor banden met Greensill' LONDEN (ANP) - De Britse oud-premier David Cameron wordt mogelijk onderzocht vanwege zijn banden met de Australische financier Lex Greensill, wiens bedrijf deze maand ten onder ging. Greensill zou een onbetaalde maar invloedrijke rol in het hart van de regering hebben gehad, jaren voordat hij Cameron als adviseur in dienst nam en hem gebruikte om bij het begin van de pandemie bij hoge ministers te lobbyen, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times. 3.539 keer bekeken |

Afzetprijzen industrie voor eerst sinds begin pandemie gestegen DEN HAAG (ANP) - De afzetprijzen in de industrie waren in februari gemiddeld 0,6 procent hoger dan een jaar eerder. Het is de eerste keer dat de prijzen op jaarbasis zijn gestegen sinds het coronavirus in maart 2020 in Nederland om zich heen greep. Dat komt vooral doordat ook de olieprijzen zijn opgeveerd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 1.623 keer bekeken |

Bouwer BAM verkoopt Zwitsers dochteronderdeel Gerelateerd: BAM 2,166 +0,65% BUNNIK (ANP) - Bouwbedrijf BAM verkoopt zijn Zwitserse dochteronderdeel BAM Swiss aan de Zwitserse bouw- en vastgoedonderneming Implenia. De verkoop maakt deel uit van de strategische koerswijziging van BAM, waarbij de bouwer zich terugtrekt van bepaalde internationale markten en zich richt op de activiteiten in onder meer Nederland. 4.067 keer bekeken |

