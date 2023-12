Het is een beetje anders dan anders voorbeurs

De AEX-indicatie is +0,1% na een prima dagje Wall Street met records voor de Nasdaq 100.

Wat is er zoal te doen nu, Bloomberg heeft een aardig lijstje:



Het overzicht:

Europese futures openen tussen -0,4% en +0,2%

De Amerikaanse staan honderdsten boven of onder nul

In Azië zijn er bescheiden plussen en minnen. De Hang Seng staat wel weer -1,0% en Japan is de grote winnaar mt +1,4% op dat BoJ-non-rentebesluit. De yen laat wel een veer

Alibaba -0,8%

Tencent -0,1%

TSMC 0,0%

Samsung +0,7%

Alibaba -0,8% Tencent -0,1% TSMC 0,0% Samsung +0,7% De volatiliteit (CBOE VIX-index) doet +2,3% op 12,6 en de BofA MOVE-index (obligaties) staat +2,3% op 188,5

De dollar doet niks op 1,0925

Goud en olie staan -0,1% en crypto wint rond een procent. Bitcoin staat nu op $42.878,63

Alweer vier basispunten, de rentes blijven maar op en momenteel vooral neer gaan.



Klopt dit eigenlijk wel? Haperende economie dit jaar, inflatie, rentes en een joekel van een Wall of Worry. Niettemin staat Wall Street vrolijk op en nabij all-time highs en zijn het juist de minst risicovolle aandelen die het slechtst liggen. De meest risicovolle... Juist. En hoe zeg, wat een scores.



In Europa is het allemaal wat minder. Zoals bijna altijd eigenlijk.



Net als in Azië, hoewel India en Taiwan de S&P 500 nog aardig bijbenen. China niet...



Het komt ook zelden voor dat de opkomende markten zo achterblijven bij de ontwikkelde:



Over die wereldindex gesproken:

Laten we het eens anders bekijken

Als saaie, brave en verstandige wereldindexbelegger hoeft u zich geen zorgen te maken of u wel voldoende #AI exposure hebt

Of juist een beetje erg veel...

Dit zijn wegingen uit laatste #MSCIWorldIndex (1509 aandelen) factsheet https://t.co/hbeuAc91zY pic.twitter.com/9ZO4kSmgKr — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 18, 2023



Over naar de actualiteit en nee, zoals verwacht geen renteverhoging in Japan vannacht. Inmiddels al twee generaties in feite geen rente meer, u ziet het.



Slechts één agendapuntje is er verder vandaag, EU-inflatie november:



Nog een nieuwtje, Unilever focust zich op zijn dertig grootste en meest lucratieve merken. Daar vielen deze niet onder.



Dit jaar ook weer teleurstellend, Unilever is al vijf jaar niet vooruit te branden. Het aandeel is niet al te duur, dat wel.



Dan nog even dit: adieu. Dit is mijn laatste werkdag voor IEX na 22 jaar en mijn laatste morning call. Ik weet het niet meer precies, maar ergens rond 2006 ben ik samen met Lukas Daalder deze morning call gaan maken. Eigenlijk heb ik iedere ochtend niets anders gedaan dan mijzelf bijpraten over de stand van zaken op de beurs.

Het was mij een waar genoegen, ik dank u voor veel en soms wel jarenlange trouw en ik wens mijn opvolger veel succes. En u komt mij over een paar maandjes beslist weer tegen in dit wereldje.

Verder wens ik u veel succes met handelen en beleggen. Rest mij nog mijn IEX-track record te geven:



En dan nog even dit

US stocks advanced as investors parsed mounting expectations of interest rate cuts from the Federal Reserve in the coming year and looked ahead to a week of crucial economic data https://t.co/BbNM4XWyB8 pic.twitter.com/81IvLjAVfO — Reuters Business (@ReutersBiz) December 19, 2023



Zo dus:

The Bank of Japan stuck with the world’s last negative interest rate Tuesday and offered no guidance on if it might scrap the policy next year https://t.co/lNDw63Gr9U — Bloomberg Markets (@markets) December 19, 2023



Als Beijing het zegt:

WATCH: China says it will shift from a post-health crisis recovery to a sustained consumption growth in 2024 https://t.co/nQq7MnMn36 pic.twitter.com/t9oCGkCvPT — Reuters Business (@ReutersBiz) December 19, 2023



En vergeet de - sinds gisteren - zelfbenoemde activistische aandeelhouder gemeente Amsterdam niet:

Dutch airline KLM is set to face off with environmentalists in an Amsterdam court over whether its advertisements misled customers in an alleged case of ‘greenwashing.’ More here: https://t.co/Zc53ATobIX — Reuters Business (@ReutersBiz) December 19, 2023



Einde van een tijdperk. Het laatste, grote Amerikaanse staalconcern:

WATCH: Japan's Nippon Steel clinched a deal to buy US Steel for $14.9 billion in cash, prevailing in an auction for the 122-year-old iconic steelmaker over rivals including Cleveland-Cliffs, ArcelorMittal and Nucor https://t.co/wjb4W6rDF9 pic.twitter.com/9wQ3l1TkOP — Reuters Business (@ReutersBiz) December 19, 2023



Het gaat altijd over wie er geld aan crypto verdient, nooit hoe crypto geld verdient. Doet het ook niet.

Crypto firms may still be licking their wounds, but a slew of major financial companies including JPMorgan and Franklin Templeton are flipping the switch on new systems built on blockchain. Can these apps achieve scale next year? https://t.co/bbnKSAltNk — Bloomberg Markets (@markets) December 19, 2023



De markt en logica zijn vaak een slechte combinatie:

India’s booming market for equity sales is expected to remain buoyant into the new year as high valuations attract companies and shareholders seeking funds while stock-price gains entice investors avoiding China https://t.co/MwUKqecS9S — Bloomberg Markets (@markets) December 19, 2023



Veel plezier en succes vandaag.