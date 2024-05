Fors meer winst voor Zoom Video Communications

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Zoom Video Communications heeft het afgelopen kwartaal een fors hogere nettowinst geboekt op een licht hogere omzet en verhoogde de outlook voor het hele boekjaar. Dit bleek maandag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse videovergaderdienst.

"In het eerste kwartaal zijn we doorgegaan met het integreren van AI in ons hele platform, inclusief Zoom Contact Center en Zoom Workplace en ons AI-aangedreven samenwerkingsplatform", zei oprichter en CEO Eric Yuan. "Dit biedt klanten de mogelijkheid om teamwerk opnieuw vorm te geven door de communicatie te stroomlijnen, de betrokkenheid te vergroten en de productiviteit binnen de organisaties te verbeteren", zei hij.

Het concern boekte in het kwartaal dat eindigde op 30 april 2024 een omzet van 1,14 miljard dollar, in vergelijking met 1,11 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

De nettowinst bedroeg 216,3 miljoen dollar, ofwel 0,69 dollar per aandeel, in vergelijking met 15,4 miljoen dollar, ofwel 0,05 dollar per aandeel, een jaar eerder.

De aangepaste winst bedroeg 1,35 dollar per aandeel, tegenover 1,16 dollar per aandeel een jaar eerder.

Outlook

Voor het lopende kwartaal wordt een omzet voorzien van 1,145 tot 1,150 miljard dollar, terwijl de aangepaste winst per aandeel wordt geraamd op 1,20 tot 1,21 dollar per aandeel.

Voor het volledige boekjaar mikt Zoom Video op een omzet van 4,610 tot 4,620 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel wordt geschat op 4,99 tot 5,02 dollar per aandeel. Eerder rekende het concern nog op een omzet van 4,6 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 4,85 tot 4,88 dollar per aandeel.

Het aandeel Zoom Video daalde maandag in de elektronische handel nabeurs 0,2 procent.