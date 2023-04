Alphabet houdt inkomsten op peil

(ABM FN-Dow Jones) Alphabet heeft meer omzet geboekt in het afgelopen kwartaal, dankzij meevallende reclame-inkomsten bij de zoekmachine Google en groei in de cloud, terwijk de winst daalde. Dat bleek bij de publicatie van de cijfers dinsdag nabeurs.

Het aandeel steeg 3,8 procent na de cijfers in de elektronische handel.

De omzet steeg met 3 procent, van 68,0 miljard tot 69,8 miljard dollar. Gecorrigeerd voor valutabewegingen was de groei 9 procent.

Het bedrijf sprak van veerkracht bij Search en momentum bij Cloud.

CEO Sundar Pichai wees op het belang van AI voor de directe toekomst van het bedrijf. "We hebben belangrijke product-updates geintroduceerd, geankerd in diepe computerwetenschap en AI", stelde hij in een verklaring. "Onze North Start biedt de meest behulpzame antwoorden voor onze gebruikers, en we zien enorme kansen in het verschiet".

De nettowinst was 15,05 miljard dollar, of 1,17 dollar per aandeel. Dit was minder dan de 16,44 miljard dollar een jaar eerder. Analisten rekenden vooralf op 1,08 dollar winst per aandeel en 68,9 miljard dollar omzet.