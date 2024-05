Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden maandag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 5.312,83 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 39.902,39 punten en de Nasdaq noteerde 0,6 procent hoger op 16.788,64 punten.

De drie belangrijkste benchmarks bereikten vorige week recordniveau's, waarbij de Dow Jones vrijdag voor het eerst boven de 40.000 punten sloot.

Tegelijkertijd sloot de Nasdag vorige week met een solide wekelijkse winst van 2,1 procent. De technologie-zware index is daarmee vier weken op rij gestegen en is tot dusver dit jaar 11,2 procent gestegen.

Analist Michael Kramer van Mott Capital zei komende week onder andere uit te kijken naar de publicatie van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed.

"Gezien het feit dat een reeks Fed-sprekers hun standpunten en meningen al hebben gedeeld sinds de bijeenkomst in mei, zullen de notulen wellicht niet veel verrassingen opleveren. De notulen zouden ons meer duidelijkheid kunnen geven over het tijdschema van de Fed voor het geleidelijk afbouwen van de kwantitatieve verkrapping", aldus Kramer.

Olie noteerde maandag 0,9 procent lager op 78,86 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0866. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0862 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0870 op de borden.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS geen publicaties op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Het cijferseizoen in de VS is over zijn hoogtepunt, maar vooral de cijfers van Nvidia, die woensdag na het slot op Wall Street worden gepubliceerd, kunnen nog op veel aandacht van beleggers rekenen.

"Als het aandeel na de resultaten over het eerste kwartaal niet boven 950 dollar kan stijgen, kunnen handelaren dat interpreteren als een teken dat het meeste goede nieuws al is ingeprijsd", schreven analisten van CMC Markets in een vooruitblik. Nvidia noteerde maandag 2,4 procent hoger, na een slotkoers van 924,79 dollar op vrijdag.

JPMorgan Chase verhoogde de vooruitzichten voor de nettorentebaten dit jaar naar 91 miljard dollar. Dit is exclusief de divisie Markets. Bij de cijfers over het eerste kwartaal in april verhoogde de bank de outlook voor de nettorentebaten al van 88 naar 89 miljard dollar. Het aandeel JPMorgan daalde 2,7 procent.

GameStop leverde vrijdag na het openen van de boeken en de aankondiging van een aandelenemissie van 45 miljoen aandelen, bijna 20 procent in. Maandag daalde het aandeel 11,2 procent.

Zoom Video Communications opent maandag nabeurs de boeken. Het aandeel noteerde 0,8 procent lager.

Li Auto verloor 12,7 procent. De Chinese fabrikant van elektrische voertuigen kreeg in maart minder orders binnen dan verwacht en de winst daalde in het eerste kwartaal. De winst per aandeel was ook lager dan de markt had voorspeld.