Het ziet er aardig uit voorbeurs en wie weet wordt het heksenketel

De AEX indicatie is +0,2% na records op de Big Board voor Dow Jones en SOX en een rally in de Russell 2000 smallcap-index.

Er is nagenoeg geen bedrijfsnieuws nu, maar we doen het vandaag wel met een berg macrodata - na vandaag zit het beursjaar 2023 er gewoon op wat input betreft - én het is Quadruple Witching Day! Alle optieseries expireren en dat kan rond 12:00 uur misschien wat geschuif opleveren.

Europese futures openen +0,1% à +0,4%

De Amerikaanse staan +0,2%

In Azië stijgen de meeste markten een paar tienden. Hong Kong loopt zelfs 2,2% op meevallende economische cijfers op, maar Shanghai en Shenzhen dalen wel wat:

Alibaba +3,6%

Tencent +2,0% (Prosus strakjes?)

TSMC +0,5%

Samsung +0,3%

De volatiliteit (CBOE VIX-Index) doet +2,4% op12,5 en de BofA MOVE-Index (obligaties) staat- +3,8% op 113,0

EUR/USD had vannacht 1,10 op het bord, de dollar stijgt, of de euro zakt nu 0,1% naar 1,0987

Goud stijgt 0,3%, olie ook en crypto levert 1,0 à 2,0% in. Bitcoin staat nu op $42.587,74

De rentes kijken nog een beetje groggy uit hun oogjes na het betere duw- en trekwerk van de centrale banken en het gooi- en smijtwerk met basispunten daarop:



Oh, de inflatie swaps zijn toch opgelopen. Gisteren stond die voor de euro op 2,01%, ofwel ECB en markt zijn het weer eens niet eens. Want de bank heeft niet eens over een renteverlaging gepraat, terwijl de markt zegt kom maar op. Mede omdat vandaag de inkoopmanagersindices de slechte economie gaan bevestigen.

De inflatieverwachting voor de dollar trekt zelfs een sprintje naar 2,41%. De Fed sprak woensdag echter wél van renteverlagingen.



Van de rentebesluiten hollen we zo weer in de economische data. Er zijn nu al de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices over deze maand. Er wordt niet zo heel veel van verwacht, zeker niet in Europa: aanhoudende slump. Dat heeft mede met hoge rentes te maken, getuige diezelfde centrale banken.



Er is al resem Chinese data door vandaag en dat geeft een klein beetje moed? Huizenprijzen en industriële productie doen dat, schrijven de networks.



Wat maakt het ons echter uit, want we zijn natuurlijk allemaal behangen met chippers en de semiconductor SOX sloot gisteren op een all time high!



Small caps waren ook als een vis het water gisteren en zeg maar of onze achtergebleven AMX (oranje) en de Russell 2000 mooie herstelkandidaten 2024 zijn. Moeten de rentes dalen en de economie herstellen.



Als u dat te risicovol vindt, kan u misschoen ook gewoon in de AEX blijven zitten. De omzet- en winstverwachtingen lopen toch weer iets op, zodat de index ondanks de stijging niet duurder is geworden.



Geldt ook voor die grote joekel in New York:



En dan nog even dit van Bloomberg, gekocht in de 2020 in de gratis geld rally. Horloges betalen geen dividend, net als al die andere alternatieve assets, als kunt drank, auto's et cetra. Vergeet dat nooit. Wel leuk natuurlijk. Ondergetekende hosselt in elektrische Fender bassen. Hebt u ook zo'n soort hobby?



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

De AFM meldt deze shorts:



Altijd maar weer Alfen:



De agenda dan en na vandaag is het jaar bijna op. Alleen de BoJ moet volgende week nog bedenken of ze voor het eerst sinds heel lang eens iets aan de rente van -0,1% doet. En oh ja, adieu RoodMicrotec.

09:00 Laatste handelsdag RoodMicrotec



En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones +0,4%

S&P 500 +0,2%

Nasdaq Composite +0,2%

Nasdaq 100 -0,2%

Russell 2000 +2,7%

SOX +2,7%

Nasdaq China Golden Dragon Index -0,5%



Ter memorie dan nog even:

WATCH: ECB leaves rates unchanged, pushes back against bets on cuts in the near future https://t.co/IYs8vBim6g pic.twitter.com/odvqqH4ZsQ — Reuters Business (@ReutersBiz) December 15, 2023



Hoeveel?! Er gaan dagen voorbij dat we dit niet allemaal zo los in de achterzak hebben zitten, toch?

China’s central bank injects a record $112 billion into the financial system https://t.co/IxDMv7CkWA — Bloomberg Markets (@markets) December 15, 2023



Nog eentje, onderschat nóóit de Amerikaanse consument:

US retail sales unexpectedly grew in November as lower gasoline prices allowed consumers to spend more to kick off the holiday shopping season to a good start https://t.co/Elr0DC3n1k pic.twitter.com/jiMxg0bPBP — Reuters Business (@ReutersBiz) December 15, 2023



Duimen maar, China:

China said its housing market is expected to improve after November housing data flashed multiple weak signals for the sector, which is weighing down the broader economy https://t.co/AGOzcF02Oq — Bloomberg Markets (@markets) December 15, 2023



Sweethart tax deals?

Europe’s top court ruled that Amazon doesn’t have to pay over $270 million in back taxes to Luxembourg. The decision, which is final, is a blow to EU antitrust chief Margrethe Vestagher, who has led a crackdown on sweetheart tax deals for multinationals https://t.co/1yqca3PdF9 pic.twitter.com/NGV3Q3zUb8 — Reuters Business (@ReutersBiz) December 15, 2023



Dure affaires dan:

WATCH: Energy giant BP has clawed back over $40 million from Bernard Looney. BP dismissed Looney as it concluded that the former CEO had knowingly misled the board over personal relationships with colleagues https://t.co/zetwQh1Con pic.twitter.com/uWZTkJhBzl — Reuters Business (@ReutersBiz) December 14, 2023



Veel plezier en succes vandaag.