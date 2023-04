Meer omzet en hoger resultaat Corbion Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft bij de resultaten over het eerste kwartaal de outlook voor 2023 bijgesteld en de kernomzet en de onderliggende resultaten zien oplopen. Dit bleek woensdagochtend uit de cijfers van de producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën. Corbion verwacht voor 2023 nu dat de kernactiviteiten een autonome groei van 7 tot 10 procent zullen laten zien tegen een eerdere verwachting van 5 tot 8 procent. Er wordt nog altijd een stijging van de aangepaste EBITDA voorzien met 15 tot 20 procent, maar het resultaat komt wel aan de bovenkant van deze bandbreedte uit. Dit sluit aan op de richtlijnen voor de jaren tot en met 2025, die eind vorig jaar werden geformuleerd. Van 2023 tot en met 2025 mikt Corbion op een autonome omzetgroei van de kernactiviteiten met 5 tot 8 procent per jaar. De aangepaste EBITDA moet met 15 tot 20 procent per jaar groeien naar 250 miljoen euro voor de kernactiviteiten in 2025. Corbion zei eerder dit jaar 160 tot 190 miljoen euro te willen investeren. De schuldratio zal vermoedelijk dalen naar een bandbreedte van 2,5 tot 2,9, een verwachting die woensdag bleef staan. Eerste kwartaal De kernomzet steeg in het eerste kwartaal van 276,2 miljoen naar 312,5 miljoen euro, autonoom goed voor een groei met 9,9 procent. De totale omzet steeg van 320,1 naar 359,6 miljoen euro, een autonome stijging met 8,9 procent. De aangepaste kern-EBITDA steeg over de verslagperiode van 34,7 miljoen tot 41,6 miljoen euro. Voor de groep kwam deze post uit op 48,4 miljoen euro tegen 40.0 miljoen euro over het eerste kwartaal van 2022. Bron: ABM Financial News

