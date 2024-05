Toch record voor AEX op rustige Pinkstermaandag

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe week met een vers record begonnen. De AEX sloot maandag 0,2 procent hoger op 914,95 punten. Dat was een aanscherping voor het record van ruim 913 punten dat afgelopen donderdag werd bereikt.

Het was een weinig spannende Pinkstermaandag, met een lege macro-agenda en lagere volumes dan normaal. Later in de week volgen meer marktimpulsen, met onder meer Britse inflatiecijfers, de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve en de samengestelde inkoopmanagersindexen. Ook komt chipreus Nvidia met kwartaalcijfers, waarvoor de verwachtingen opnieuw hooggespannen zijn.

ING ziet de Fed-notulen als een van de belangrijkste agendapunten deze week.

"Vergeet niet dat de bijeenkomst in mei de haviken teleurstelde en dat sommige leden (zoals Neel Kashkari) sindsdien hebben geprobeerd de markten te voeden met het risico van een nieuwe renteverhoging als dat nodig zou zijn. De focus zal [bij de notulen] liggen op de redenen waarom het comité over het algemeen optimistisch blijft over desinflatie, wat een leidraad kan zijn voor de toekomstige reactiefunctie tussen data en monetair beleid", aldus de bank.

Ook maandag liet een aantal Fed-prominenten van zich horen. Zo gaf Atlanta Fed-voorzitter Raphael Bostic aan dat hij nog altijd verwacht dat de Fed de rente dit jaar maar één keer zal verlagen, vermoedelijk in het vierde kwartaal.

In plaats van te focussen op het aantal verlagingen dit jaar, zei Bostic dat de hamvraag is wanneer de Fed er zeker van zal zijn dat de inflatie duidelijk op weg is naar 2 procent.

"Ik denk dat het nog wel even duurt voordat we dat zeker weten," zei Bostic, die dit jaar stemrecht heeft binnen de Fed.

De euro/dollar handelde rond het Amsterdamse slot op 1,0864. Volgens ING zitten de valutamarkten in rustiger vaarwater deze week, in afwachting van de belangrijke PCE-inflatie uit de VS die eind volgende week op de agenda staat en bepalend kan zijn voor het rentebeleid van de Fed.

De obligatierentes stabiliseerden maandag rond de niveaus van voor het weekend. De olieprijzen stegen aanvankelijk op het nieuws dat de Iraanse president is verongelukt, maar leverden gedurende de dag die winsten weer in.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was Besi met een koerswinst van 3,0 procent. Ook ASMI en ASML zaten in de lift. Verder deden ook financials goede zaken, met winsten van circa 0,5 tot ruim 1 procent voor NN Group, ABN AMRO en Aegon. ING steeg licht.

Het aantal dalers was vrij beperkt. Prosus daalde 1,4 procent en Philips leverde 1,8 procent in. Universal Music Group verloor 0,6 procent. Gecorrigeerd voor de ex-dividend notering steeg het aandeel licht.

In de AMX ging Alfen, dat maandag nabeurs met cijfers komt, aan de leiding met een winst van 2,7 procent. Allfunds won kort daarachter 2,6 procent. Just Eat Takeaway leverde 3,8 procent in en was daarmee verreweg de grootste daler in de Midcap.

Bij de smallcaps ging centenfonds Vivoryon 2,8 procent hoger en won Sif 1,7 procent. Aandelen Ebusco en Brunel daalden met respectievelijk 1,4 en 3,2 procent. Gecorrigeerd voor de ex-dividend notering steeg het aandeel Brunel 1,6 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Amsterdamse slot hoger, met winsten van 0,3 tot 0,6 procent voor de S&P 500 en Nasdaq. De Dow Jones index bleef boven de 40.000 punten, nadat de toonaangevende index vrijdag voor het eerst in de geschiedenis boven deze bijzondere grens sloot.