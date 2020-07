Nieuws van donderdag 23 juli 2020 Overzicht

SAN FRANCISCO (AFN/BLOOMBERG) - Socialmediabedrijf Twitter heeft zijn reclame-inkomsten in het tweede kwartaal met bijna een kwart zien dalen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Een aantal grote bedrijven trok hun advertenties terug als reactie op de antiracismeprotesten in de Verenigde Staten en vanwege de coronacrisis.

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken donderdag met winst te gaan openen. Beleggers op Wall Street verwerken een grote hoeveelheid bedrijfsresultaten, onder meer van Tesla, Microsoft en Twitter. Daarnaast zijn er nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt.

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Nog eens meer dan 1,4 miljoen Amerikanen hebben vorige week een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Arbeid bekend. Dat is meer dan verwacht en ook meer dan in de week daarvoor.

FORTH WORTH (AFN/RTR) - Opnieuw hebben twee grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen megaverliezen naar buiten gebracht. American Airlines kwam in het tweede kwartaal netto bijna 2,1 miljard dollar tekort. Southwest Airlines schreef een verlies van 915 miljoen dollar.

DEN HAAG (AFN) - De staat gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter dat de verleende vergunning voor de fusie van postbedrijven PostNL en Sandd ongeldig is. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken weten na berichtgeving door NU.nl.

MIDLAND (AFN) - Het Amerikaanse chemieconcern Dow gaat wereldwijd circa 6 procent van het aantal banen schrappen vanwege de moeilijke marktomstandigheden door de coronacrisis. Het bedrijf heeft nu ongeveer 36.500 mensen in dienst in meer dan dertig landen. Dow telt in de Benelux ongeveer 4000 werknemers, onder meer in Terneuzen. Het is niet bekend of banen in Nederland komen te vervallen.

AMSTERDAM (AFN) - Een groep medewerkers van ING die wegens de brexit van Londen naar Brussel zou verhuizen, gaat uiteindelijk toch niet naar de Belgische hoofdstad. Om de kosten te drukken wordt hun afdeling naar Amsterdam gehaald, maakte de bank bekend.

AMSTERDAM (AFN) - Verlichtingsbedrijf Signify heeft in het tweede kwartaal van dit jaar naar verwachting een lager bedrijfsresultaat behaald dan een jaar eerder en in het eerste kwartaal. De onderneming komt vrijdag met cijfers over de afgelopen periode.

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen pakten donderdag de opmars weer op. Beleggers schoven de zorgen over het coronavirus aan de kant en trokken zich op aan een reeks beter dan verwachte kwartaalcijfers van grote Europese bedrijven. Op het Damrak vielen de resultaten van levensmiddelenconcern Unilever en industrieel toeleverancier Aalberts in de smaak.

AMSTERDAM (AFN) - De IJslandse maker van vlees- en visverwerkende machines Marel heeft in het tweede kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. Dat meldde ING in een reactie op de cijfers van het in Amsterdam genoteerde bedrijf.

AMSTERDAM (AFN) - Oliedienstverlener Core Laboratories heeft in het tweede kwartaal iets beter gepresteerd dan ING had verwacht ondanks de lastige marktomstandigheden in de olie-industrie.

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten van groothandelsbedrijf Sligro over de eerste helft van dit jaar waren zwakker dan gedacht vanwege de coronacrisis. Dat zei ING in een reactie op de cijfers.

AMSTERDAM (AFN) - Investeerder Value8 heeft in het eerste halfjaar een "fractioneel positief" nettoresultaat geboekt. Het beursgenoteerde fonds meldde daarbij een licht gestegen intrinsieke waarde per aandeel in de eerste zes maanden van het jaar, van 7 euro per aandeel naar 7,05 euro per aandeel.

AMSTERDAM (AFN) - De divisie van RELX die vakbeurzen organiseert heeft zware klappen gekregen door de coronacrisis. Dat meldde KBC Securities in een reactie op de halfjaarcijfers van de data- en informatieleverancier.

AMSTERDAM (AFN) - Industrieel toeleverancier Aalberts heeft tijdens de coronacrisis solide prestaties neergezet, ondanks een lagere omzet en winst in de eerste helft van dit jaar. Dat meldde ING.

BRUSSEL (AFN/BLOOMBERG) - De deadline voor het Europese mededingingsonderzoek naar de overname van optiekconcern GrandVision door brillenfabrikant EssilorLuxottica is tot nader order geschorst. Aanvankelijk zou de Europese Commissie op 27 augustus tot een oordeel komen over de aankoop van het moederbedrijf van brillenketens als Pearle en Eye Wish.

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De omzet van was- en levensmiddelenconcern Unilever in het tweede kwartaal was beter dan verwacht. Dat verklaarden analisten in een reactie op de cijfers. Het aandeel Unilever ging sterk omhoog op de beurs in Amsterdam.

DEVENTER (AFN) - Chiptoeleverancier RoodMicrotec is in het eerste halfjaar dieper in de rode cijfers gedoken als gevolg van de coronacrisis. Volgens het bedrijf was er afgelopen maanden sprake van verminderde vraag bij klanten. Er zijn geen projecten geannuleerd of verloren gegaan, maar de onderneming had wel te maken met een hoge mate van voorzichtigheid en uitstel van leveringen.

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Unilever was donderdag in trek op de Amsterdamse beurs na een goed ontvangen handelsupdate van het levensmiddelenconcern. De Europese beurzen gingen licht vooruit. Op het Damrak verwerkten beleggers naast de resultaten van Unilever ook de kwartaalberichten van onder meer informatieleverancier RELX, industrieel toeleveranciers Aalberts en groothandelsbedrijf Sligro.

AMSTERDAM (AFN) - Informatie- en dataleverancier RELX heeft in het eerste half jaar een aanzienlijk lagere omzet geboekt dan een jaar eerder. Dat kwam vooral doordat de divisie voor vakbeurzen amper evenementen kon organiseren. Andere divisies van het moederbedrijf van uitgever Elsevier zagen de opbrengsten nog wel stijgen.

AMERSFOORT (AFN) - Hydratec Industries is er door de coronacrisis niet in geslaagd zijn omzet in het eerste half jaar op peil te houden. Ook nam het bedrijfsresultaat fors af, meldt de industriële houdstermaatschappij.

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent donderdag waarschijnlijk met een kleine winst. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting licht hoger beginnen aan een drukke cijferdag. Op het Damrak kwamen onder meer informatieleverancier RELX, levensmiddelenconcern Unilever en industrieel toeleverancier Aalberts met kwartaalberichten.

ZURICH (AFN/RTR) - De Zwitserse farmaceut Roche heeft zijn omzet en winst in het eerste halfjaar zien dalen, vanwege patiënten die tijdens de coronapandemie minder vaak een ziekenhuis of huisarts bezochten.

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurzen in de Aziatische regio lieten donderdag een gemengd beeld zien. De oplopende politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en China zorgden voor terughoudendheid bij beleggers. De handel verliep verder relatief rustig aangezien de belangrijke financiële markten in Tokio gesloten bleven vanwege een korte vakantieperiode in Japan.

NEURENBERG (AFN) - Duitse consumenten zijn een stuk minder somber over de economie geworden. Dat maakte marktonderzoeker GfK bekend.

VEGHEL (AFN) - Groothandelsbedrijf Sligro heeft het eerste halfjaar afgesloten met een aanzienlijk lagere omzet en een nettoverlies. Doordat horecagelegenheden de deuren moesten sluiten als maatregel tegen het coronavirus viel die afzetmarkt voor een groot deel weg. De openstelling van groothandels voor consumenten kon dat verlies niet geheel compenseren.

ROTTERDAM (AFN) - Was- en levensmiddelenproducent Unilever gaat het merendeel van zijn theedivisie, met onder meer het merk Lipton, afsplitsen. Wel behoudt het bedrijf zijn thee-activiteiten in India en Indonesië en zijn belang in het samenwerkingsverband met PepsiCo voor Lipton-ijsthee. Dat maakte Unilever bekend bij de publicatie van halfjaar- en kwartaalcijfers.

STUTTGART (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Het Duitse autoconcern Daimler verwacht na zware verliezen in het tweede kwartaal het hele boekjaar toch nog met zwarte cijfers af te sluiten. Daarbij houdt het moederbedrijf van Mercedes-Benz wel een slag om de arm, want het ingezette economisch herstel na de klap van de coronacrisis moet dan doorzetten.