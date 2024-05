Alfen stelt teleur

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft in het eerste kwartaal van 2024 een licht hogere omzet geboekt, terwijl het aangepaste EBITDA-resultaat en de marge daalden, waarmee de resultaten van het bedrijf onder de verwachting van analisten uitkwamen. Dit meldde het concern maandag nabeurs.

"Het eerste kwartaal liet een bescheiden omzetgroei zien van 3 procent, gedreven door een sterke groei bij Smart Grid Solutions", zei CEO Marco Roeleveld. "Voor het tweede kwartaal verwachten we een eenmalige impact op de omzet van SGS als gevolg van de tijdelijke productiestop voor Liander, maar voor het hele jaar verwachten we nog steeds een omzetgroei van circa 20 procent omdat we de productie in het derde en vierde kwartaal grotendeels kunnen inhalen", voegde hij toe.

Alfen boekte in de eerste drie maanden van dit jaar een omzet van 116,8 miljoen euro, in vergelijking met 113,2 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.

Smart Grid Solutions was goed voor een omzet van 54,9 miljoen euro, in vergelijking met 41,7 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet van EV Charging daalde in het eerste kwartaal van 47,0 naar 39,3 miljoen euro, terwijl de omzet van Energy Storage daalde van 24,5 miljoen naar 22,6 miljoen euro.

De aangepaste EBITDA daalde van 12,7 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2023 naar 9,6 miljoen euro in het afgelopen kwartaal. De marge daalde van 11,2 procent eind maart 2023 naar 8,2 procent eind maart 2024. Eind december 2023 bedroeg de marge 13 procent.

Vooraf geraadpleegde analisten rekenden op een omzet van 139,2 miljoen euro en een aangepaste EBITDA van 16,1 miljoen euro met een marge van 11,5 procent.

Onno Krap treedt per 21 mei 2024 in dienst bij Alfen als interim CFO.

Outlook

Alfen herbevestigde de omzetverwachting voor het hele jaar van 590 tot 660 miljoen euro. Het concern herhaalde ook zijn verwachting voor de aangepaste EBITDA. Alfen mikt op een verbetering van de EBITDA-marge van 11,3 procent in 2023.

Het bedrijf verwacht ook nog steeds een positieve vrije kasstroom te realiseren.

Alfen bevestigde maandag ook zijn groeiambities voor Smart Grid Solutions en EV Charging, maar Energy Storage zal waarschijnlijk minder dan 40 procent omzetgroei opleveren "door de snelle daling van de batterijprijzen", aldus het bedrijf.

Alfen sloot maandag 2,7 procent hoger op 42,11 euro.