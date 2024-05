Beursblik: aangepaste EBITDA Alfen 40 procent onder consensus Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Zowel de aangepaste EBITDA als de omzet van Alfen waren in het eerste kwartaal onder consensus. Dit zei analist David Kerstens van Jefferies maandag in een eerste reactie op de cijfers van het bedrijf. Alfen boekte in het eerste kwartaal een 24 procent lagere aangepaste EBITDA van 9,6 miljoen euro, wat 40 procent lager was dan de consensus van 16,1 miljoen euro. De omzet steeg 3 procent tot 116,8 miljoen euro, tegenover een consensus van 139,2 miljoen euro. "Houd er rekening mee dat de winstcijfers exclusief de eenmalige impact van 5 miljoen euro zijn, in verband met vochtproblemen in middenspanningsruimtes, terwijl de impact op de omzet met name in het tweede kwartaal van 2024 zal plaatsvinden", zei Kerstens. Alfen herbevestigde de omzetverwachting voor het hele jaar van 590 tot 660 miljoen euro. Jefferies heeft een Houden advies voor Alfen met een koersdoel van 52,00 euro. Het aandeel Alfen sloot maandag 2,7 procent hoger op 42,11 euro. Bron: ABM Financial News

