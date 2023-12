Voorbeurs houdt het niet over, maar er is nog genoeg te doen

De AEX-indicatie is -0,4% na een fraaie week waarin de index intradag tot 798,09 kwam.

Pas op de plaats heet het dan, en veel meer valt er ook niet over te zeggen. Veel is er nu niet te doen en dat geldt voor het hele weekend, maar Bloomberg valt wel iets aan de energiemarkt op:

OPEC’s one-time nemesis — US shale — is rearing its head just months after the sector was all but written off as a threat to the cartel’s sway over worldwide oil markets.

Drillers from the Permian Basin in West Texas to the Bakken Shale of North Dakota have ramped up oil production well beyond what analysts foresaw, pushing output to a record just as OPEC and its allies put the brakes on supplies in a bid to arrest price declines.

Een alinea verderop:

European shares are set to inch lower as traders reassessed their expectations for Fed policy next year. The ECB holds its biennial conference on fiscal policy and EMU governance. Expected data include Germany’s IFO business outlook. Ceconomy is on tap for earnings.

Het overzicht:

Europese futures openen -0,1% à -0,5%

De Amerikaanse staan net 0,1% à 0,2% hoger

In Azië staat op Korea na alles en iedereen een paar tienden lager, met helaas weer de Hang Seng als slechtste met -1,1%

Alibaba +0,8

Tencent -1,0%

TSMC 0,0%

Samsung -0,6%

Alibaba +0,8 Tencent -1,0% TSMC 0,0% Samsung -0,6% De volatiliteit (CBOE VIX-index) doet -1,6% op 12,3 en de BofA MOVE-index (obligaties) staat -1,9% op 115,8

De dollar daalt 0,2% naar 1,0921

Goud tikt er 0,1% bij, olie loopt 1,1% op en crypto krijgt procenten klop. Bitcoin staat nu op $40.999,42

Met nu +147,9% is bitcoin anders nog het beste item dit jaar. Het risico is natuurlijk navenant.



Vooruit, Nvidia en Meta doen het nog beter:



Om het overzicht af te maken: de rentes laten zich dit jaar ook niet onbetuigd.



Eigenlijk hebben we nog maar twee vragen over dit jaar: zet de AEX (oranje) nog een acht op het bod en lieve help, straks begint de (tienjaars)rente nog met een één?! De implosie van onze rente is imposant. Niet uniek, als u lang terugkijkt, dat niet.



De AEX staat dit jaar op +15,1% en herbelegd op +18,3% en zo lijkt dit een heel mooi beursjaar te worden. De index is anno 1983 en het langjarig gemiddelde is rond 11%. Als u veel minder doet, moet u deze kerst eens goed naar uw risicoprofiel kijken. Misschien moet u dat ook wel doen als u dikke outperformance hebt :-)

De winstverwachting voor de index is dit jaar echter maar van een eurootje of 54 naar 57 per fictief aandeel gestegen. Houdt niet over, maar aan de andere kant is dit voor Nederland wel een recessiejaar. Dus zo bezien valt het mee? De index doet nu 13,6 keer de verwachte winst.



Daarmee is onze index een middenmoter. Hier een paar scores om een beetje een idee te geven van waar de AEX staat:



Deze week zijn er de laatste macrodata van dit jaar met nog een resem Europese inflatiecijfers, die we eigenlijk al met de eerste schattingen hebben gezien, voorlopende indicatoren als de Ifo Geschäftsklima en de New York- en Philadelphia Fed-indices en de Personal Consumption Expenditure uit de VS, de PCE.



Oh ja en de BoJ doet naar verwachting weer helemaal niks:



De laatste twee bedrijven met Q3-cijfers zijn niet de minste - Nike à $185,0 miljard en Fedex met $70,7 miljard:



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag.

08:05 AEX start laatste volle handelsweek van 2023 vermoedelijk in het rood

07:54 Ebusco plant aandeelhoudersvergadering voor kapitaalverhoging

07:05 Overwegend rode koersen in Azië

06:57 Europese beurzen openen naar verwachting lager

06:48 Beursagenda: macro-economisch

06:47 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:47 Beursagenda: buitenlandse fondsen

17 dec Robinhood trekt meer vermogen aan

17 dec Veel macrocijfers in voorlaatste week van het jaar

De AFM meldt deze shorts en wat een waslijst:



Bij onder meer Alfen, Besi en Just Eat Takeaway lopen de percentages terug:



De agenda:

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - December (Dld)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - December (VS)

En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones +0,2%

S&P 500 -0,1%

Nasdaq Composite +0,4%

Nasdaq 100 +0,5$

Russell 2000 -0,8%

SOX +0,5%

Nasdaq China Golden Dragon Index -2,4%

The S&P 500 ended a choppy session little changed but registered a seventh straight week of gains in its longest weekly winning streak since 2017 after this week's dovish pivot by the Federal Reserve https://t.co/Sixpdo991F pic.twitter.com/kk15WdXlwI — Reuters Business (@ReutersBiz) December 16, 2023



Don't fight the Fed! De markt prijst echter al voor maart volgend jaar een eerste verlaging in:

The Fed is pushing back against hopes of early rate cuts—and markets are listening https://t.co/fytkub4IoT — Bloomberg Markets (@markets) December 18, 2023



Volgende keer dan maar:

There is no doubt that the Bank of Japan is considering lifting negative interest rates in January, said the chief strategist at All Nippon Asset https://t.co/NypeKdAcfZ — Bloomberg Markets (@markets) December 18, 2023



Hoeveel huizen?! Niet over nadenken maar...

From @Breakingviews: China’s debt-stricken developers have left 20 million homes unfinished. But local governments can turn the crisis into an opportunity, says Chan Ka Sing #BVPredicts https://t.co/9zo7rVEiRY — Reuters Business (@ReutersBiz) December 18, 2023



De Indiase beurs is intussen groter:

It was supposed to be the year of Hong Kong's comeback. Instead, 2023 turned out to be one of the worst for the financial hub in recent memory https://t.co/Q32L85h2qQ — Bloomberg Markets (@markets) December 18, 2023



Gelukkig komt het helemaal goed, toch?

China's economy is expected to see more favorable conditions and more opportunities than challenges in 2024, state media said citing officials of the Chinese Communist Party's finance and economy office. More here: https://t.co/ErZneWWgM5 — Reuters Business (@ReutersBiz) December 18, 2023



Gebeurt hier nog iets tegen...?

Shipping stocks in Asia advanced, following overseas peers higher on expectations of higher freight rates, after ships paused their Red Sea routes due to militant attacks https://t.co/sw42pcEEsb — Bloomberg Markets (@markets) December 18, 2023



Tot slot!

Het is de tijd van het jaar van de lijstjes: hier is mijn top-20 van Bitcoiners, finfluencers en beurscommentatoren op basis van het aantal Twitter/X-volgers. pic.twitter.com/NFtLhR4ZYK — Wim uit Voorhout (@wbcs99twit) December 17, 2023



Veel plezier en succes vandaag.