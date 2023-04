Winst KPN hoger dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft in het eerste kwartaal van 2023 meer winst geboekt dan verwacht en handhaafde de outlook voor heel het jaar. Dit bleek woensdag uit de cijfers die het telecombedrijf voorbeurs publiceerde. "De significante investeringen die we hebben gedaan in onze netwerken en diensten werpen hun vruchten af", aldus CEO Joost Farwerck in een toelichting. "Ondanks de relatief hoge loonindexatie en de stijgende energiekosten, hebben we er vertrouwen in dat we dit jaar weer kunnen terugkeren naar een EBITDA-groei", aldus de topman, die dan ook de outlook handhaafde. KPN behaalde afgelopen kwartaal een aangepaste omzet van 1.333 miljoen euro, wat een aangepaste EBITDA na leases opleverde van 584 miljoen euro en een nettowinst van 196 miljoen euro. Analisten mikten voor het eerste kwartaal op een omzet van 1.321 miljoen euro met een aangepaste EBITDA na leases van 593 miljoen euro en een nettowinst van 165 miljoen euro. Een jaar eerder boekte KPN nog een omzet van 1.308 miljoen euro, een aangepaste EBITDA na leases van 593 en een nettowinst van 179 miljoen euro. In het vierde kwartaal van 2022 werd er een omzet van 1.366 miljoen euro in de boeken gezet bij een aangepaste EBITDA van 598 miljoen euro. De vrije kasstroom kwam in het eerste kwartaal uit op 164 miljoen euro. De analistenconsensus rekende op 193 miljoen euro tegen 206 miljoen euro een jaar eerder. Het telecombedrijf investeerde afgelopen kwartaal 298 miljoen euro, een stijging van 16 procent. De schulden bedroegen eind maart 5,3 miljard euro, een stijging ten opzichte van de 5,1 miljard euro een jaar eerder. Outlook Het telecombedrijf mikt voor dit jaar onverminderd op een aangepaste EBITDA na leases van 2.410 miljoen euro bij een vrije kasstroom van 870 miljoen euro. De investeringen zullen 1,2 miljard euro belopen. Verder blijft KPN uitgaan van en dividend van 0,15 euro per aandeel, wat een stijging op jaarbasis zou zijn van 4,9 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.