Positieve onderzoeksresultaten Onward Medical in vakblad

Beeld: Onward Medical

(ABM FN) Onward Medical heeft met zijn Up-LIFT onderzoeksstudie alle primaire veiligheids- en effectiviteits-eindpunten behaald met zijn ARC-EX Therapy. Dit meldde het farmaceutische bedrijf maandag nabeurs met de publicatie van de studieresultaten in het medische vakblad Nature Medicine. Verder toonde de ARC-EX Therapy "significante verbeteringen in kracht, functie en gevoel in de bovenste ledematen bij mensen met chronische tetraplegie als gevolg van cervicaal ruggenmergletsel", aldus het bedrijf. Aan het einde van het onderzoek werd 72 procent van de deelnemers aan het onderzoek beschouwd als responders op de niet-invasieve ARC-EX Therapy van Onward, "op basis van een conservatieve definitie die vereist dat responders voldoen aan de criteria voor verbetering in zowel kracht als functionele domeinen ten opzichte van standaard revalidatie alleen", zei het bedrijf. Opmerkelijk is volgens Onward dat het aantal responders toenam tot 90 procent "wanneer de definitie deelnemers omvatte met verbeteringen in ten minste één kracht of functioneel resultaat." Bron: ABM Financial News

