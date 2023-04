Fors meer omzet en winst voor ASMI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft in het eerste kwartaal van 2023 fors meer omgezet dan een jaar eerder en zag de winst ruim verdubbelen, maar zag het marktklimaat ook verslechteren aan het einde van het kwartaal, wat leidde tot minder nieuwe orders en een verlaging van de outlook. De nettowinst schoot omhoog van 142,5 miljoen naar 380,4 miljoen euro. De omzet bedroeg 710 miljoen euro, aangepast voor constante wisselkoersen, wat 40 procent meer was dan de 517 miljoen euro een jaar eerder. "ASMI leverde goede resultaten af", zei CEO Benjamin Loh. Het omzetdoel werd overtroffen omdat enkele systemen op verzoek van de klant eerder werd geleverd. De omzet is daardoor ook hoger dan de marktconsensus, die iets onder 700 miljoen euro lag, nadat ASMI zelf aangaf voor het eerste kwartaal te rekenen op 660 miljoen tot 700 miljoen euro. De omzet is wel lager dan in het vierde kwartaal van vorig jaar, toen de omzet op 725 miljoen euro bedroeg. Het genormaliseerde operationele resultaat verbeterde van 143 miljoen euro een jaar eerder naar 221 miljoen euro. Dit betekende ook een sterkere marge van 31,2 procent tegen 27,7 procent een jaar eerder. De nieuwe orders bedroegen 647 miljoen euro. Dit is minder dan de 706 miljoen euro een jaar eerder en ook minder dan de 829 miljoen euro van het voorgaande kwartaal. "Nog steeds een gezond niveau", aldus Loh, maar wel 6 procent lager op jaarbasis, en een weerspiegeling van een verzwakkend marktklimaat aan het einde van het kwartaal. Outlook Voor 2023 verwacht ASMI een omzetgroei met een enkelcijferig percentage, bij constante wisselkoersen en inclusief de overname van LPE. Die verwachting hangt samen met een verwachte daling van de investeringen in wafer-apparatuur met een percentage dat richting 20 procent zal oplopen, volgens de huidige voorspellingen. Eerder dacht ASMI nog dat deze markt mogelijk circa 15 tot 20 procent zou kunnen krimpen. ASMI denkt de markt nog wel te kunnen overtreffen dit jaar. Voor het tweede kwartaal rekent ASMI op een omzet van 650 miljoen tot 690 miljoen euro. Dat is dus lager dan in het eerste kwartaal. Citigroup rekende vooraf op 675 miljoen tot 715 miljoen euro. De bestedingen in de logic/foundry markt voor geavanceerde nodes zullen naar verwachting nog altijd op een goed niveau liggen, stelde ASMI, maar wel lager dan eerder werd voorzien, vooral in de tweede helft van het jaar. Daar staat tegenover dat er voor de oude node-segmenten sterkere investeringen worden verwacht. Bron: ABM Financial News

