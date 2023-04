Meer omzet en winst voor Microsoft

(ABM FN-Dow Jones) Microsoft heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst geboekt en het aandeel steeg dinsdag nabeurs in reactie op de kwartaalcijfers, hoewel zorgen over de economie de vraag van bedrijven naar de software en clouddiensten drukte.

"Organisaties zijn voorzichtig gezien de macro-economische onzekerheid", zei topman Satya Nadella. Veel klanten proberen hun kosten voor clouddiensten omlaag e brengen.



De omzet steeg 7 procent. Dit was beter dan analisten verwachtten, maar lager dan de groei met dubbele cijfers die het bedrijf jarenlang liet zien.

De netowinst steeg 9 procent, wat ook ruim beter dan verwacht was.

Het cloud-bedrijf, dat de groeimotor was in de afgelopen jaren, zag de groei vertragen. De divisie Azure boekte 27 procent meer omzet, conform de verwachtingen. Microsoft had al gewaarschuwd dat de economische malaise de cloud-omzet kan raken.

Sinds januari gebruikt Microsoft de chatbot ChatGPT in zijn producten. Het bedrijf investeerde miljarden in OpenAI, dat de populaire bot ontwikkelde. Vooralsnog zal dit niet veel bijdragen aan de omzet, denken analisten zoals Brad Reback van Stifel Financial. "De AI-kant is uniek, maar gaat duidelijk de omzet zelfs niet een beetje beïnvloeden."

Het aandeel Microsoft steeg dinsdag nabeurs 5 procent.