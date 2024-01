Slotcall: AEX daalt, JET struikelt en Knot waarschuwt

Op het Damrak schoven de koersen over een breed front onderuit, op een dag waarop meevallers weer eens tegenvallers bleken. De AEX daalde met 0,9% tot het laagste slot van dit jaar: 771,43.

'Goed nieuws is slecht nieuws' is zo'n beetje de beursvariant van 'elk voordeel heeft z'n nadeel'. En vandaag was het zo'n goednieuwsdag. Meevallende economische cijfers, die op zichzelf vrolijk zouden moeten stemmen, werden vooral geïnterpreteerd als signalen dat de renteverlagingen, die in december al vrolijk in de koersen verdisconteerd waren, toch wel eens zouden kunnen uitblijven - op op z'n minst flinke vertraging kunnen oplopen.

De consumentenbestedingen in de VS vielen vanmiddag ruim hoger uit dan verwacht en datzelfde - zij het iets minder ruim - gebeurde drie kwartier later met de Amerikaanse industriële productie. Oftewel, de Amerikaanse economie draait nog soepeltjes en van recessie is nog geen enkele sprake.

De ingeprijsde waarschijnlijkheid dat de Fed-rente in maart toch niet wordt verlaagd, maar gelijk blijft, is gestegen van 30% in december naar 43% nu.

Knot trapt op de rem

In Europa gebeurde het temperen van de rentevreugde niet door nieuws, maar door een centrale bankier - onze eigen Klaas Knot, om precies te zijn. Het nu al inprijzen van renteverlagingen op korte termijn noemde hij op het World Economic Forum in Davos 'self-defeating'.

De lange rentes zijn in de laatste maanden van 2023 hard teruggelopen, waardoor het gevaar ontstaat dat door die vriendelijke financiële condities de inflatie weer gaat stijgen (of in ieder geval niet verder daalt), waardoor de daadwerkelijke renteverlaging door de ECB misschien pas later of helemaal niet meer komt.

Met name de arbeidsmarkt baart Knot zorgen. Er is nog geen teken dat de krapte daar afneemt en dat is absoluut noodzakelijk voor de ECB om het überhaupt over renteverlagingen te kunnen hebben.

In de rentemarkt is vandaag goed te zien hoe beleggers op hun schreden aan het terugkeren zijn. De Nederlandse, Duitse en Franse tienjaarsrente liepen vandaag met 6 tot 8 basispunten op tot de hoogste stand van dit jaar. De Amerikaanse noteert voor het eerst dit jaar boven 4,10%.

JET toch weer lager

Publiekslieveling met performance-issues Just Eat Takeaway kwam vandaag met een langverwachte trading update waar de markt even op moest kauwen. Na een voorzichtig positieve opening dook het aandeel gedurende de dag toch weer stevig (-4%) in de min.

Misschien ook omdat zowel bulls als bears iets van hun gading konden vinden in de update. IEX-analist Martin Crum ziet een 'halfvol' glas, maar vindt er wel aanleiding in om CEO Jitse Groen even streng toe te spreken:

"Wel wordt het tijd dat het concern definitieve knopen doorhakt: niet alleen rond de nog altijd te koop staande Amerikaanse dochter, maar ook wat Jitse Groen van plan is met Australië en Nieuw Zeeland bijvoorbeeld. De droom van een wereldwijd actief zijnde maaltijdbezorger (en meer), kan beter verruild worden voor een sterke focus op Noord Europa en eventueel uitbouw en versterking van de Zuid-Europese activiteiten."

Voor de hele analyse en Crums advies kunt u hier terecht.

Besi en ASMI

Een andere publiekslieveling, Besi, deed het een stuk beter en was vandaag uitblinker in een druipende AEX. Het bedrijf zelf had geen nieuws te melden, maar een koopadvies van Goldman Sachs, met een koersdoel van €165 doet natuurlijk wonderen.

Mede-chipper ASMI glipt mee in de slipstream van Besi. Wellicht omdat Goldman in het rapport vertrouwen in de hele sector uitspreekt en met name in 2025 een cyclisch herstel van de investeringen verwacht.

De brede markt

Met een klein procent verlies presteert de AEX redelijk in lijn met andere Europese markten

Amerika noteert lager, met de Nasdaq inmiddels op -0,9%

De VIX (volatiliteit) loopt logischerwijs wat op: +6% op 16,65

EURUSD duikt onder de $1,09

De olieprijs (WTI) daalt voor de derde dag op rij: $71,65

Bitcoin krijgt een knauw (-2%). Dankzij Jamie Dimon?

Ook goud valt scherp: -1% nu op $2.006

Stijgers & dalers

De top-3 en flop-3 van het Damrak

Besi en ASMI leiden de AEX, ASML (-0,4%) eindigt in de middenmoot

Het bericht dat Basic-Fit CEO René Moos zijn belang deels overdraagt aan zijn familie wordt opvallend goed ontvangen: +2,8%

Een hoger koersdoel van kepler Chevreux helpt ABN Amro niet: met -0,8% is het op Adyen na de zwakste financial in de AEX

Shell (-2%) gaat van de kooplijst bij UBS

CTP gaat juist op de kooplijst bij Goldman Sachs: +1,1%

Sif Holding (+5%) richt zich na een paar zwakke dagen weer op. Geen nieuws, al vindt ons forum wel dit sectornieuwtje van eergisteren.

Just Eat Takeway - zie hierboven - eindigt toch als verliezer van de dag

De agenda

Iedereen met bovengemiddelde interesse voor de chipindustrie zit morgenvroeg klaar voor TSMC. De Amerikaanse macro's om half drie zijn de volgende potentiële market movers op de rol.

20:00 VS Beige Book

22:00 Alcoa Q4-cijfers

07:00 TSMC Q4-cijfers

06:30 NL werkloosheid dec

14:00 PPG Q4-cijfers

14:30 VS steunaanvragen - wekelijks

14:30 VS woningbouw en bouwvergunningen dec

14:30 VS Philadelphia Fed Index jan

En dan nog even dit

SuperMario in beeld voor Europese topfunctie

Het vriest in Europa, maar de gasprijzen geven geen krimp

Maginificent 145?

Of Magnificent 6?