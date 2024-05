Wall Street sluit beweeglijke week positief af

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger geëindigd in de hoop dat de Federal Reserve de rente dit jaar toch nog gaat verlagen. Of door het bereiken van de inflatiedoelstellingen of als de arbeidsmarkt aanzienlijk verslechtert.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,3 procent tot 5.127,79 punten, de Dow Jones index won 1,2 procent op 38.675,83 punten en de Nasdaq noteerde 2,0 procent hoger op 16,156,33 punten.

Op weekbasis won de S&P 500 0,6 procent, steeg de Nasdaq 1,3 procent en ging de Dow Jones index 1,2 procent hoger.

Het was vrijdag vooral wachten op de banencijfers in de VS. Uit cijfers van het Amerikaanse Ministerie van Arbeid bleek dat de werkgelegenheid in april is gestegen met 175.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging met 240.000 banen. De werkloosheid steeg van 3,8 procent tot 3,9 procent. En dat viel allemaal toch wat tegen, hoewel de verwachte loongroei juist weer wat meeviel. Maar deze bedroeg nog steeds 3,9 procent op jaarbasis.

Echter, de tegenvallende banengroei in april is nog niet zo alarmerend dat de Fed binnenkort al moet ingrijpen. Daarvoor heeft de centrale bank nog drie tot vier van dit soort cijfers nodig om in de loop van het jaar de rente te kunnen verlagen. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

Volgens ING was het niet heel slecht maar er zijn wel tekenen van verzwakking zichtbaar. "Misschien kreeg Fed-voorzitter Powell een vroege blik op het banenrapport, gezien zijn dovish klinkende persconferentie op woensdag", zei econoom James Knightley, doelend op de toelichting van Powell na het rentebesluit. Volgens Knightley is het geen vreselijk banenrapport, "maar het is de eerste keer sinds lange tijd dat elk onderdeel van het rapport zwakker is dan verwacht."

De markt houdt volgens ING dan ook volledig rekening met een renteverlaging van 25 basispunten in september en een tweede verlaging voor het einde van het jaar, waarmee het totaal zou moeten uitkomen op circa 50 basispunten aan verlagingen in 2024.

Toch waarschuwde Fed-gouverneur Michelle Bowman vrijdag dat een renteverhoging wat haar betreft niet van tafel is, zolang de inflatie in de VS hoog blijft. Eerder deze week leek Fed-voorzitter Jerome Powell bij het rentebesluit juist te hinten dat de markt niet bang hoeft te zijn voor een verhoging.

De kans op een renteverlaging in juni was donderdag nog minder dan 10 procent. Vrijdag steeg die kans naar 14 procent. De kans op een verhoging in juli wordt nu ingeschat op 36 procent en voor september is de kans nu 67 procent, volgens de FedWatch Tool van CME.

Op macro-economisch vlak was er vrijdag verder aandacht voor de cijfers voor de inkoopmanagers voor diensten in de VS. En dat vertoonde een wat gemengd beeld. De inkoopmanagersindex van S&P Global toonde voor april een lichte groeivertraging tot 51,3, terwijl de inkoopdata van ISM juist op een onverwachte krimp van de Amerikaanse dienstensector wezen. Die index kwam in april uit op 49,4.

De olieprijzen daalden verder en daalde en vat WTI-olie 1,06 procent lager op 78,11 dollar. Op weekbasis was dit een verlies van maar liefst 6,85 procent, het grootste wekelijkse procentuele verlies sinds begin februari.

De rentes daalden weer na het banenrapport. Zo noteerde de Amerikaanse tienjaarsrente 7 basispunten lager op 4,50 procent en steeg de euro/dollar naar 1,0770.

Stijgers en dalers

Zwaargewicht Apple steeg 6,0 procent, nadat de Amerikaanse techreus, ondanks dat het minder iPhones verkocht, beter dan verwachte winst en omzetcijfers rapporteerde. Apple gaat bovendien voor 110 miljard dollar extra aan eigen aandelen inkopen.

Coinbase verloor 2,5 procent, ondanks dat het Amerikaanse cryptoplatform in het eerste kwartaal de verwachtingen ruimschoots had overtroffen.

Biotech-aandeel Amgen steeg met bijna 12 procent, na het publiceren van beter dan verwachte winstcijfers, en gaf het bedrijf een positieve update over een experimenteel medicijn tegen obesitas. Het concern zei dat het "zeer bemoedigd" was door een tussentijdse analyse van een Fase 2-studie van het injecteerbare afslankmedicijn MariTide.

Expedia verloor ruim 15,3 procent. Het online reisbureau overtrof de verwachtingen, maar verlaagde zijn omzetoutlook voor het hele jaar.

Sectorgenoot Booking steeg juist 3,0 procent, nadat het bedrijf betere cijfers rapporteerde dan verwacht. Chief Executive Glenn Fogel zei dat het bedrijf had gezien dat klanten Booking.com vaker bezochten, waarbij meer reizigers gebruik maakten van hun premium producten.

De aandelen van Block daalde 1,2 procent, nadat het bedrijf bij de opening zo’n 7 procent steeg. Het financiële technologiebedrijf overtrof de winstverwachtingen, aangezien de omzet in het eerste kwartaal met 19 procent steeg, gestimuleerd door Bitcoin.

Cloudflare daalde 16,4 procent. Dit nadat het concern beter dan verwachte resultaten rapporteerde, echter vielen de verwachtingen voor heel 2024 flink tegen.

De aandelen van DraftKings daalden bijna 3 procent. Dit ondanks dat het bedrijf een beter dan verwachte omzet en winst rapporteerde en de verwachting voor 2024 naar boven bijstelde.

De aandelen van Live Nation-entertainment stegen met ruim 7 procent, dankzij de beter dan verwachte omzet in het eerste kwartaal. Het management zei dat het in 2025 een sterk stadionjaar verwacht en een aanhoudende groei in het aantal concertbezoekers.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999