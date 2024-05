Adyen op kooplijstje beursexperts na koersval

Naast ASML gooit ook Adyen hoge ogen bij de beleggingsexperts die deelnamen aan de Beursenquête van Corné van Zeijl van Cardano. De koersdaling biedt kennelijk een koopkans. Met Philips moet u na de recente koersstijging voorzichtig zijn.

Bij de peiling van vorige maand toonden de beleggingsexperts zich al wat sceptisch over de richting van de beurs. De AEX-index was vijf maanden op rij bovengemiddeld hard gestegen, wat leidde tot enige hoogtevrees.

Die lichte somberheid bleek terecht. De AEX-index daalde met 0,2%. Dat had erger kunnen zijn, maar dankzij de koersexplosie van Philips van afgelopen maandag bleef de schade beperkt. De MSCI ACWI (met large- en midkapaandelen uit 23 ontwikkelde en 24 opkomende landen) daalde met 2,5% in euro's gemeten.

Bijna 40% verwacht dat de AEX deze maand gaat dalen

Voor mei zijn de experts een stuk pessimistischer. 38,3% denkt dat de AEX-index gaat dalen en ruim een op de vijf verwacht een stijging. 'Sommige experts denken dat we op een vulkaan aan het dansen zijn', schrijft Van Zeijl met enig gevoel voor dramatiek.

Dit zijn de verwachtingen voor mei:

21,7% is optimistisch (dat was vorige maand nog 30,9%)

40,0% is neutraal (tegen 34,5% in april)

38,3% is pessimistisch (tegen 34,5% de vorige keer)

Saldo: -16,7% (was -3,6%)

... maar particuliere beleggers zijn aanzienlijk optimistischer

Daarmee tonen de experts zich opnieuw aanmerkelijk somberder dan 924 particuliere beleggers die deelnamen aan de nieuwste meting van het Nationaal Beleggerssentiment door IEX. Maar liefst 48,8% van hen verwacht dat de AEX-index deze maand met meer dan 2% zal oplopen. Slechts 9,6% voorziet een daling.

Beeld voor de komende 6 maanden is ietsje somber

Dat de AEX-index er al een behoorlijke rit op heeft zitten, lijkt ook mee te spelen in de verwachtingen van de beursexperts voor de komende zes maanden. 25% denkt dat de AEX over een halfjaar verder is opgelopen. Een iets groter percentage (28,3%) denkt dat de index dan lager staat.

Van Zeijl vindt dat niet vreemd. Hij wijst erop dat de geschiedenis uitwijst dat de beurs van mei tot en met oktober aanzienlijk slechter presteert dan in de overige maanden. Hoe dat zit, kunt u lezen in dit artikel.

Dit zijn de verwachtingen van de 60 deelnemende experts voor de komende zes maanden:

25,0% is optimistisch (dat was vorige maand nog 29,1%)

46,7% is neutraal (tegen 41,8% in maart)

28,3% is pessimistisch (dat was 29,1%)

Saldo: -3,3% (was 0,0%)

Ook hierbij zien particuliere beleggers het veel zonniger in. Ruim twee derde van de IEX-lezers denkt dat de AEX de komende zes maanden gaat stijgen en slechts 11,8% voorziet een daling.

Aandelenkeuzes april: Philips schopt rendement in de war

Een vast onderdeel van de Beursenquête is het overzicht van de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe goed brachten de deelnemers aan de vorige peiling het er van af?

Dat een onverwachte gebeurtenis soms alles op zijn kop kan zetten, bleek afgelopen week. Philips stond al vijf in het gevreesde rechterrijtje, mede door de slepende affaire met slaapapneuapparaten. Maandag meldde het zorgtechologiebedrijf eerder dan verwacht dat het een schikking heeft getroffen. Het schikkingsbedrag viel ook nog eens veel lager uit dan werd gevreesd. Dat leidde tot een enorme koersexplosie, die uiteraard een impact had op het rendement van een fictief long/short-fonds van de gekozen aandelen.

Ook ASML en ABN Amro maakten de hogogespannen verwachtingen niet waar. Voor het overige waren de keuzes heel behoorlijk. Shell trok een mooi sprintje en Besi, Arcelor Mittal en Randstad deden wat ze moesten doen: dalen.

Ook de lezers van IEX lieten zich verrassen door Philips (en ASML). De professionele beleggers zouden met een fictief long/short fonds 3,6% hebben verloren. Daarmee deden ze het net iets beter dan de IEX-lezers, die er per saldo 5,0% op achteruit zouden zijn gegaan.

Toppers april

Rendement Floppers april Rendement ASML -6,7% Philips +35,7% Shell +9,0% Besi -11,6% ABN Amro -4,8% Exor +1,7% Ahold Delhaize +2,6% Randstad -3,5% KPN -1,7% Arcelor Mittal -7,3% DSM Firmenich +0,3% Heineken +2,2%



Stockpicks voor mei: ASML en Adyen favoriet

Tot slot de keuzes voor mei. Welke aandelen hebben volgens de beleggingsprofessionals de beste kaarten en welke kunnen we beter uit de weg gaan?

ASML staat opnieuw bovenaan het boodschappenlijstje. Het aandeel voelt de hete adem van Adyen in de nek, dat eind april hard onderuit ging na cijfers. Blijkbaar zien de beursexperts in de koersdaling een mooie koopkans. Of de IEX Beleggersdesk daar ook zo over denkt leest u hier.

Aan de koersstijging van Shell is volgens de experts nog geen einde gekomen en ook DSM Firmenich prijkt op het kooplijstje.



Met Philips moet u in de ogen van de beleggingsprofs voorzichtig zijn. Een correctie valt niet uit te sluiten. Op grote afstand volgen IMCD en de chippers ASMI en - opnieuw - Besi.





Toppers mei

Saldo* Floppers mei Saldo* ASML 6 Philips -15 Adyen 5 IMCD -3 Shell 4 ASMI -2 DSM Firmenich 3 Besi -2

* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.

ASML ook bovenaan favorietenlijstje particuliere beleggers

Ook bij de lezers van IEX is ASML favoriet en staat Philips bovenaan het lijstje aandelen waar u voor uit moet kijken. Over de keuze van IMCD en Besi in het flopperlijstje zijn ze het ook eens.

Verder verschillen beide groepen nogal met elkaar van mening. Particuliere beleggers zijn nog altijd gecharmeerd van de verzekeraars NN Group en Aegon. Ook Prosus en ASMI duiken op in hun kooplijstje. Randstad en Arcelor Mittal kunt u volgens uw mede-beleggers deze maand beter mijden.