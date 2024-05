Berkshire Hathaway verkocht aandelen Apple

(ABM FN-Dow Jones) Berkshire Hathaway heeft in het eerste kwartaal zijn belang in Apple verkleind, terwijl de operationele winst steeg. Dit bleek zaterdag uit de resultaten van het investeringsbedrijf van Warren Buffett, dat ook zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering hield in Omaha in Nebraska.

Berkshire had eind 2023 905 miljoen aandelen Apple. Aan het einde van het eerste kwartaal waren dit er nog 790 miljoen.

Buffett zei zaterdag dat het "zeer waarschijnlijk" is dat Apple aan het eind van het jaar nog steeds de grootste investering van Berkshire zal zijn.

In de verslagperiode steeg het operationele resultaat van Berkshire met 39 procent op jaarbasis naar 11,2 miljard dollar. Per Class A-aandeel steeg de winst op jaarbasis met 40 procent naar 7.796 dollar. Hier gingen analisten volgens FactSet uit van 6.702 dollar.

Onder de streep resteerde in het eerste kwartaal een winst van 12,7 miljard dollar, tegen 35,5 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2023. Het operationele resultaat wordt echter als leidend gezien in de cijfers.

Aan het eind van het eerste kwartaal had Berkshire een recordbedrag van 189 miljard dollar in kas. Dat was aan het eind van 2023 circa 168 miljard dollar.

Berkshire kocht in het eerste kwartaal voor 2,4 miljard dollar aan aandelen terug, tegen 2,2 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2023.