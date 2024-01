Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft woensdag het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van 12,40 naar 14,40 euro, maar met handhaving van het Reduceren advies. Dit bleek uit een rapport. Analist Benoit Pétrarque verhoogde het koersdoel in aanloop naar de kwartaalcijfers van de bank op 14 februari. De aandacht zal dan uitgaan naar onder meer de nieuwe financiële doelstellingen en de verwachtingen op het vlak van het dividend en de kapitaalratio. De vermoedelijke aankondiging van een aandeleninkoopprogramma is positief volgens de analist, maar Kepler verwacht wel dat ABN AMRO de nodige tegenwind zal ervaren in de winstontwikkeling. Hiervoor wees de analist vooral op de kosten en de nettorentebaten. Kepler zit met zijn winstraming circa 7 procent onder de consensus voor 2024 en zelfs 13 procent onder die van 2025. Daarom werd het Reduceren advies gehandhaafd. Het aandeel ABN AMRO daalde woensdag 2,4 procent tot 12,89 euro. Bron: ABM Financial News

