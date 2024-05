Laatste reeks bedrijfscijfers op de agenda

(ABM FN-Dow Jones) Aankomende week zullen beleggers de laatste restjes bedrijfscijfers te verwerken krijgen, terwijl de macro-agenda ook wat minder gevuld is.

In Amsterdam zijn er maandag resultaten van PostNL en TKH, gevolgd door cijfers van Heijmans en Kendrion op dinsdag. Nabeurs zijn er dinsdag dan nog resultaten van AMG en Marel. In Brussel opent Solvay dinsdag de boeken.

Vanuit de VS zijn er dinsdag cijfers van Disney, Nikola, Lyft en beursnieuweling Reddit. Het Britse BP en het Duitse Zalando geven ook nog inzicht in de ontwikkelingen over het eerste kwartaal.

Op woensdag is het in de ochtend wat drukker. Ahold Delhaize, Pharming en SBM Offshore openen dan de boeken. In Brussel staan woensdag AB InBev, Bekaert en Montea op de agenda en op Wall Street komen onder meer Uber en Beyond Meat met cijfers.

De rest van de week is rustig op bedrijfsvlak. In Brussel zal er op donderdag aandacht zijn voor het kwartaalrapport van Argenx. Vrijdag opent VGP nog de boeken.

Op macro-economisch vlak begint de week maandag met inkoopcijfers over de Europese en Chinese dienstensector over april. De Duitse fabrieksorders en handelsbalans zullen op dinsdag de aandacht trekken, naast het consumentenkrediet in de VS. Verder komt de Reserve Bank of Australia met zijn rentebesluit.

Woensdag staan productiecijfers uit Duitsland op de agenda, net als de groothandelsvoorraden uit de VS.

Op donderdag komt de Bank of England met een rentebesluit. De consensus van FactSet gaat niet uit van een rentewijziging. Dit zou betekenen dat de beleidsrente blijft staan op 5,25 procent. Verder kunnen de wekelijkse steunaanvragen uit de VS op aandacht rekenen.

Aan het einde van de week kijken beleggers naar Britse groeicijfers, naast data over het Amerikaanse consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan.