AEX scherpt record aan in belangrijke Fed-week

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week gestegen. Met een slotstand op vrijdag van 887,44 punten, een nieuw record, won de index op weekbasis 0,5 procent. Vorige week sloot de AEX op 882,63 punten. Dat was toen een stevige winst van 2,6 procent.

"Nieuwe maand, nieuwe kansen", zei investment manager Simon Wiersma van ING. In de maand april resteerde voor de AEX een bescheiden verlies van 0,3 procent.

Op de laatste dag van de week wist de hoofdindex het record van 10 april van bijna 887 punten aan te scherpen. De AEX noteert nog wel onder de intraday piek van 894,52 punten op 12 april.

"We zitten midden in het cijferseizoen, dus is er meer dan voldoende beweging van individuele namen te zien, naar gelang de resultaten en voorgespiegelde vooruitzichten. Het totaalplaatje is overwegend positief, zoals meestal het geval is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ook de koersen stijgen, want daar wordt ook de waan van de dag in meegenomen", aldus Wiersma.

Veel aandacht ging afgelopen week uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve en het Amerikaanse banenrapport. Ook was er genoeg aandacht voor het lopende cijferseizoen. Zwaargewicht Apple verkocht minder iPhones, maar de resultaten waren wel beter dan verwacht. Ook kondigde de techreus een nieuw inkoopprogramma van liefst 110 miljard dollar aan.

"Hoewel de resultaten tot nu toe prima zijn, blijkt uit analyse dat winstcijfers worden beloond met een gemiddelde koersstijging van 1 tot 2 procent, terwijl winstmislukkingen aandelen gemiddeld 5 tot 6 procent lager sturen. Beleggers zijn duidelijk veeleisender", aldus Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

Fed blijft afwachtend terwijl banenrapport positief wordt ontvangen

Conform de verwachting liet de Fed de rente afgelopen week ongemoeid.

"De opmerking van Powell dat een volgende rentebeweging waarschijnlijk omlaag is, was niet meer dan een schrale troost", aldus Wiersma.

"Terwijl het [FOMC] een havikachtige erkenning van het 'gebrek aan verdere vooruitgang' op het gebied van inflatie tot nu toe dit jaar aan zijn verklaring toevoegde, had Powell wel een dovish boodschap in zijn persconferentie," oordeelde Goldman Sachs.

Het Amerikaanse banenrapport toonde over april een banengroei van 175.000, een werkloosheid van 3,9 procent en een loongroei op jaarbasis van eveneens 3,9 procent. De markt rekende op een banengroei van 240.000, een stabiele werkloosheid van 3,8 procent en een loongroei van 4,0 procent.

De tegenvallende banengroei in april is nog niet zo alarmerend dat de Fed binnenkort al moet ingrijpen. Daarvoor heeft de centrale bank nog drie tot vier van dit soort cijfers nodig om in de loop van het jaar de rente te kunnen verlagen, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

"Je ziet de sectoren bouw en de vrijetijdsbesteding ten opzichte van maart flink dalen. Dat zou eigenlijk niet moeten, gezien de cijfers gecorrigeerd zijn voor seizoenseffecten. De lonen stijgen minder stevig, maar een stijging van 3,9 procent is voor de Fed nog duidelijk te hoog. De centrale bank ziet liever een groei van 2 tot 3 procent", aldus Marey.

ING wees erop dat indien de werkloosheid in de VS in september stijgt "tot pakweg 4,2 procent, de Fed de rente kan verlagen."

Toch waarschuwde Fed-gouverneur Michelle Bowman vrijdag dat een renteverhoging wat haar betreft niet van tafel is, zolang de inflatie in de VS hoog blijft. Eerder deze week leek Fed-voorzitter Jerome Powell bij het rentebesluit juist te benadrukken dat de markt niet bang hoeft te zijn voor een verhoging.

De kans op een renteverlaging in juni was vrijdag 14 procent. De kans op een verhoging in juli wordt nu ingeschat op 36 procent en voor september is de kans nu 67 procent, volgens de FedWatch Tool van CME.

De economie van de eurozone groeide in het eerste kwartaal harder dan verwacht, met 0,3 procent op kwartaalbasis, werd afgelopen week verder bekend. Op jaarbasis was de groei met 0,4 procent ook sterker dan voorzien.

De inflatie in de eurozone kwam in april conform de verwachting uit op 2,4 procent, gelijk aan de maand maart. De kerninflatie daalde van 2,9 tot 2,7 procent, hetgeen ook was verwacht.

Op macro-economisch vlak werd afgelopen week ook bekend dat de Europese industrie in april iets minder hard is gekrompen dan uit een voorlopige raming bleek. Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank signaleerde vooral een snelle afname in nieuwe orders voor de Europese industrie en leidde daaruit af dat een herstel voorlopig niet waarschijnlijk is.

Ook in de VS was in april sprake van krimp in de industrie, terwijl de dienstensector minder hard groeide. Econoom Chris Williamson van S&P Global sprak van een zwakke start van het tweede kwartaal. ISM rapporteerde zelfs een krimp van de Amerikaanse dienstensector in april.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0777 en daarmee op weekbasis meer dan een half procent hoger. De Japanse yen steeg met 3,5 procent ten opzichte van de dollar, bij een koers van bijna 153 dollar op vrijdag. Volgens marktkenners greep de Bank of Japan afgelopen week in om de munt te ondersteunen, nadat het muntpaar daalde tot ruim 160 yen.

Op minder dan 79 dollar per vat op vrijdag leverde de WTI-olieprijs op weekbasis ruim 6 procent in.

Stijgers en dalers

Philips steeg bijna 27 procent op weekbasis en ging daarmee afgelopen week aan kop in de AEX. Philips kondigde maandag bij de kwartaalcijfers een schikking aan van 1,1 miljard dollar in de VS met betrekking tot letselschade en medische monitoring rond zijn slaapapneu-apparaten en dat was veel eerder dan verwacht, volgens ING.

"We verwachtten een schikking eind 2024 of begin 2025", zei analist Marc Hesselink, die de schikking verder een "black box-gebeurtenis" noemde, met een "onzekere timing" die nu is opgelost. Volgens Hesselink zit er een premie in het aandeel door het "wegnemen van de onzekerheid."

In het afgelopen kwartaal boekte Philips een fractioneel lagere omzet, terwijl de aangepaste EBITA op jaarbasis steeg en ook hoger uitkwam dan verwacht. Verder werd Philips iets positiever over de verwachte kasstroom in 2024.

Exor, dat aandeelhouder is in Philips, steeg afgelopen week met 2,5 procent.

Onder de hoofdaandelen won ING op weekbasis 6,6 procent na cijfers. Barclays zag geen zwakke plekken in de resultaten. ABN AMRO klom daarnaast 2,1 procent.

DSM-Firmenich verloor afgelopen week 0,7 procent. De omzet stond afgelopen kwartaal onder druk en ook het aangepaste resultaat liep terug. Toch waren de cijfers weinig verrassend, volgens Jefferies. Degroof Petercam zag ruimte het koersdoel te verhogen.

Chippers ASML, Besi en ASMI daalden op weekbasis 2,7 tot 4 procent.

Adyen leverde ruim 2 procent in. Sectorgenoot Worldline kwam afgelopen week met resultaten, waarbij alle doelstellingen voor dit jaar werden gehandhaafd.

Shell daalde 1,7 procent in de afgelopen week na het openen van de boeken. ING oordeelde dat de energiereus een goede jaarstart achter de rug heeft. De resultaten waren iets beter dan verwacht. De dalende olieprijzen drukten echter de koers.

Ook ArcelorMittal presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht, oordeelde ING. In het eerste kwartaal stegen de winst en omzet. Het aandeel steeg op weekbasis 2,3 procent.

Universal Media Group heeft in het eerste kwartaal van 2024 een hogere omzet en aangepast resultaat geboekt, profiterend van de successen van onder meer Taylor Swift, Ariana Grande en Olivia Rodrigo. Verder werd bekend dat UMG een nieuwe licentiedeal heeft gesloten met TikTok. ING sprak van een duidelijk positief resultaat in reactie op de cijfers. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel met een ongewijzigd koopadvies. Ook UBS en Bank of America verhoogden het koersdoel. Het aandeel won 4,9 procent op weekbasis.

In de AMX won Alfen afgelopen week 9,5 procent. De tijdelijke productiestop van Pacto onderstations voor Liander en de daaropvolgende opvoering van de productie zal geen impact hebben op de doelstelling om dit jaar een omzetgroei van 20 procent te halen bij Smart Grid Solutions, zei Alfen.

Aperam daalde bijna 7 procent op weekbasis na het openen van de boeken en belandde daarmee onderaan in de Midcap. Aperam dook afgelopen kwartaal in de rode cijfers. ING sprak van een ingetogen kwartaal, waarbij niet-traditionele activiteiten de zwakte bij de kernactiviteiten wat konden opvangen.

Galapagos heeft de cashburn voor het lopende jaar gehandhaafd, terwijl de R&D-kosten in het eerste kwartaal van 2024 opliepen. Het aandeel steeg 1,1 procent op weekbasis.

Arcadis leverde op weekbasis 1,6 procent in na de cijfers, terwijl Air France-KLM juist 2,6 procent steeg.

Ondanks de solide resultaten van Arcadis, haalde Degroof Petercam het aandeel van de kooplijst. Het koersdoel ging wel omhoog. Jefferies stelde dat Arcadis goed gepositioneerd is om de financiële doelen te halen.

Air France-KLM zag het operationele verlies afgelopen kwartaal oplopen, maar de resultaten lagen volgens ING slechts licht onder de verwachtingen. ING zag ook positieve dingen in het kwartaalbericht, zoals de sterke zomerboekingen.

Van Lanschot Kempen steeg afgelopen week met 5,8 procent na een kwartaalupdate. In het eerste kwartaal steeg de winst, terwijl het beheerd vermogen ook toenam.

In de AScX schoot ForFarmers op weekbasis 7,7 procent omhoog na goed ontvangen cijfers.

Bouwer BAM verloor juist 13 procent na de cijferrapportage. De winst en omzet stonden afgelopen kwartaal onder druk. ING sprak van "geen al te beste start" van het jaar maar het koopadvies werd gehandhaafd. BAM kondigde afgelopen week ook een aandeleninkoopprogramma aan, waarmee het ruim 7 miljoen gewone aandelen zal terugkopen.

Brunel won na resultaten 4,3 procent op weekbasis. ING sprak van een sterk kwartaal voor Brunel.