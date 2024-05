Slotcall: en ja hoor, weer een nieuw slotrecord, dankzij banencijfer en Apple

De AEX ging vanmorgen al met een fraaie winst uit de startblokken, maar toen bekend werd dat de Amerikaanse arbeidsmarkt flink was afgekoeld, ging het dak er af. De index ging uiteindelijk 1% hoger de dag uit op 887,44 punten. Dat is een nieuw slotrecord.

De AEX telde slechts een handvol dalers en de koersuitslagen waren vrij bescheiden. Het koersverlies van indexzwaargewicht Shell van -0,8% (verse IEX-analyse vindt u hier) deed het meeste pijn. De overige dalers zaten vooral in de defensieve hoek, met namen als Ahold Delhaize, Unilever, ASR Nederland en Heineken.

Techaandelen trokken de kar. Dan hebben we het natuurlijk in eerste instantie over de chippers, die in de AEX goed zijn vertegenwoordigd en elk hun koers met 3 tot 4% zagen stijgen. Maar ook over Adyen en Prosus.

Twee bedrijven kwamen met cijfers en deze werden verschillend ontvangen. Aperam verloor 4,6% en bungelde daarmee helemaal onderin de AMX, terwijl Brunel een koerswinst van 3,9% mocht bijschrijven, goed voor een tweede plaats in de AScX onder het nogal volatiele Vivoryon.

De AMX sloot vandaag 0,5% hoger, maar de AScX hield maar nipt droge voeten. De AEX en Midkap kunnen ook terug kijken op een goede beursweek. Zij liepen met respectievelijk 0,5% en 1% op. Alleen de AScX is op weekbasis met 2,1% gedaald.

Koersdreun Aperam

Dat Aperam onderuit ging, was te verwachten. De fabrikant van roestvrij staal belandde in de rode cijfers. De sector bevindt zich volgens de CEO voor het zevende (!) achtereenvolgende kwartaal in een recessie. Maar het bedrijf verwacht in het lopende kwartaal wel een verbetering en de markt rekent op een sterk herstel van de winstgevendheid in 2025, schrijft Teun Verhagen in zijn analyse.

De koers van Aperam staat YTD bijna 21% in de min. Is dit een mooi moment om het aandeel voor een zacht prijsje op te pikken? Of moeten we daar voorzichtig mee zijn?

Aperam schiet tekort in uiterst zwak Q1 - IEX Premium https://t.co/PWiQeIjgV7 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 3, 2024

Brunel op het schild gehesen

Het verhaal van Brunel stemde een stuk optimistischer. 'Brunel heeft zich uitstekend gerevancheerd van een matig verlopen vierde kwartaal', schrijft Martin Crum, al erkent hij dat de eerstekwartaalcijfers op het eerste gezicht enigszins leken tegen te vallen. De Omzet steeg op jaarbasis met 10%, de brutowinst klom op met 1% YoY en autonoom met 6%. Maar het EBIT-resultaat daalde met 9%, terwijl de bijbehorende marge afbrokkelde naar 4,1%, tegen 5% een jaar eerder.

Toch zag Crum reden om advies en koersdoel op te trekken.

Advies- en koersdoelverhoging Brunel - IEX Premium https://t.co/SmmVz0hCp0 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 3, 2024

Nasdaq knalt omhoog

Ook Wall Street is optimistisch aan de beursdag begonnen, waarbij vooral de stijging van de Nasdaq (+1,9%) opvalt. Techaandelen zijn doorgaans bovengemiddeld rentegevoelig.

Bovendien kwam Apple met cijfers die beleggers buitengwoon in de smaak vielen. De iPhone-verkopen waren weliswaar gedaald ten opzichte van een jaar eerder en dat leidde tot een lagere omzet. Maar zowel de omzet als de winst was beter dan verwacht.

Daarnaast kondigde het concern een nieuw aandeleninkoopprogramma van $110 miljard. 'Dat is bijna de hele marktwaarde van Unilever', zo plaatst Ivo Breukink dat in perspectief.

De markt kijkt gespannen uit naar de aankondiging van nieuwe producten, volgende week. De hoop is dat daar de volgende twee letters in voorkomen: de A en de I.

Apple komt met groot nieuws - IEX Premium https://t.co/IptrPKXm5g via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 3, 2024

Verder koerst Paramount Global 3,6% hoger na een bericht in The Wall Street Journal dat Sony Pictures en Apollo Global Management het bedrijf zouden willen kopen voor $26 miljard.

Banengroei VS zwakt flink af

Het Amerikaanse banenrapport staat al bekend als een 'market moving event', maar vandaag lag daar extra gewicht op. In zijn toelichting op het rentebesluit van afgelopen woensdag zei Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, dat de Fed bereid is om te reageren (lees: de rente te verlagen) mocht de arbeidsmarkt onverwacht verzwakken. De Fed heeft immers een dubbel mandaat: naast prijsstabiliteit streeft zij naar volledige werkgelegenheid. Het laatste houdt in dat de werkloosheid onder de 4% moet blijven.

En die afzwakking kwam er. Volgens het US Bureau of Labor Statistics waren er in april 175.000 arbeidsplaatsen bijgekomen: een stuk meer dan de circa +243K die was verwacht en veel minder dan de banengroei in maart (een naar bovengestelde +315K).

De werkloosheid liep iets op, naar 3,9% (versus 3,8% in maart).

De uurlonen waren met 0,2% op maandbasis gestegen en dat is iets minder dan in maart (+0,3%). Op jaarbasis stegen de uurlonen met 3,9%, waar dat in maart nog 4,1% was. Al deze cijfers duidden op een afkoeling van de arbeidsmarkt.

In dat geval was slecht nieuws dus goed nieuws, want dit brengt een renteverlaging dichterbij. Eerder deze week leek de markt voor te sorteren op een eerste rentestap in november, maar nu komt september toch weer in het vizier. Volgens de FedWatch Tool van CME Group is de kans dat het federal funds rate dan omhoog gaat ingeprijsd voor 68,2% (dat was aan het begin van de middag nog 62,9%.

De kans dat de rente in november lager ligt dan nu wordt inmiddels ingeprijsd op 80,3%, tegen 74,6% eerder vandaag en 57,7% eerder deze week.

Dat een renteverlaging nu ietsje dichterbij komt, is niet zo vreemd. De rente onnodig lang hoog houden brengt namelijk de nodige risico's met zich mee. Het duurt ongeveer een halfjaar voordat een rentestap volledig is geabsorbeerd in de economie. Mocht de economie al aan het afkoelen zijn terwijl de rente nog hoog is, dan kan de economie onnodig schade worden toegebracht.

Dat de Amerikaanse economie iets afkoelt bleek vanmiddag ook uit de inkoopmanagersindexen voor de diensten. De meting van ISM duidde op een onverwachte krimp en die van S&P Global op een groeivertraging. De indexen voor de industrie van eerder deze week waren ook niet denderend: de index van ISM wees op krimp en die van S&P op stagnatie. Aangezien dit voorlopende indicatoren zijn, zal de Fed ook daar met enige zorg naar kijken.

Ondertussen probeert de Federal Reserve de renteverwachtingen weer te temperen. Michelle Bowman, gouverneur bij de Federal Reserve, zei vanmiddag in een speech dat het erop lijkt dat de Amerikaanse inflatie nog wel een tijdje hoog blijft en dat een mogelijke renteverhoging op tafel blijft. Opmerkelijk, want Powell zei woensdag nog dat een renteverhoging niet aan de orde is en het huidige renteniveau van 5,25% tot 5,50% afdoende is om de inflatie terug in het hok te krijgen.

De brede markt

De AEX sloot 1% hoger op 887,44 punten. Daarmee zitten we in de voorhoede, met dank aan de zware weging van de techsector. De CAC (+0,5%), Bel20 (+0,5%), FTSE 100 (+0,5%), DAX40 (+0,7%) en EuroStoxx 50 (+0,7%) waren vandaag niet tegen ons opgewassen.

De 'paniekbarometer', de CBOE VIX-index (een graadmeter van volatiliteit), daalt nog een stuk verder naar 13,79.

Wall Street koerst als volgt: Dow Jones +1,1%, S&P500 +1,2% en Nasdaq zelfs +1,9%.

De euro loopt iets op ten opzichte van de dollar en noteert 1,0766 dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente noteert 2,789% en dat is 1 basispuntje lager dan gisteren. De Amerikaanse tienjaars daalt fors na het banenrapport: 6 basispunten eraf op 4,51%.

De goudprijs staat 0,3% lager $2.297 per troy ounce.

De bitcoin laat de bodem achter zich en noteert 4,6% (=$2.701) hoger op $61.841.

De olieprijzen staan zo'n 0,5% lager. Een vat Brent-olie kost nu $83,20 en voor een vat WTI moet u $78,46 neertellen.

Verder op het Damrak

Chips lagen er goed bij. Aperam werd afgerekend voor de cijfers en Heijmans ging ex-dividend.

Het aandeel Heijmans is vandaag €0,89 ex-dividend gegaan. Hiervoor gecorrigeerd eindigde het aandeel 1 cent in de min.

is vandaag €0,89 ex-dividend gegaan. Hiervoor gecorrigeerd eindigde het aandeel 1 cent in de min. Het gisteren cijferende BAM kondigde vandaag aan ruim 7 miljoen aandelen in te willen kopen. Maar dit kon het sentiment niet ten goede keren. Gisteren kelderde de koers met 10,8% en vandaag ging daar nog eens 0,8% van af.

UMG (+3,6%) meldde donderdag nabeurs dat de omzet en het aangepaste resultaat in Q1 waren gestegen, waarbij het Taylor-Swift-effect zich opnieuw liet gelden. Dit leverde het bedrijf koersdoelverhogingen van Deutsche Bank, UBS en Bank of America op. Plus een plekje in de top-3 grootste stijgers.

(+3,6%) meldde donderdag nabeurs dat de omzet en het aangepaste resultaat in Q1 waren gestegen, waarbij het Taylor-Swift-effect zich opnieuw liet gelden. Dit leverde het bedrijf koersdoelverhogingen van Deutsche Bank, UBS en Bank of America op. Plus een plekje in de top-3 grootste stijgers. Ook Galapagos (-1,3%) kwam gisteravond met cijfers. Het biotechbedrijf zag de R&D-kosten in Q1 toenemen. De prognose voor de cashburn bleef ongewijzigd.

(-1,3%) kwam gisteravond met cijfers. Het biotechbedrijf zag de R&D-kosten in Q1 toenemen. De prognose voor de cashburn bleef ongewijzigd. Beleggers namen wat winst van tafel bij AMG (-3,2%), dat gisteren nog bijna 6% hoger de dag uit ging na cijfers van Albemarle.

(-3,2%), dat gisteren nog bijna 6% hoger de dag uit ging na cijfers van Albemarle. De olieprijzen zijn al een tijdje aan het dalen en dat heeft waarschijnlijk zijn weerslag op Shell, dat 0,8% verloor. Ook de koersen van andere oil majors, zoals BP, Chevron, Exxon Mobil en Chevron staan onder druk.

Opvallende stijgers en dalers afgelopen week

Kijken we naar de weeklijstjes, dan zien we dat Philips (+26,8%) met kop en schouders boven de rest uitsteekt, wat natuurlijk is te danken aan de schikking inzake de slaapapneu-apparaten. Cijferaars deden het sowieso goed, want ook ING (+6,6%) en UMG (+4,9%) eindigden in de bovenste regionen. Prosus (5,1%) zette de rally van vorige week voort, meeliftend met een verdere koerswinst van deelneming Tencent.

De chippers fietsen ondanks de koersstijgingen van vandaag in de staart van het peloton, met koersverliezen van 3 tot 4% op weekbasis. Adyen, dat vorige week al 15,7% aan beurswaarde zag verdampen, leverde nog eens 2,1% in.

In de Midkap is Alfen (+9,4%) de weekwinnaar, maar YTD nog altijd de grootste verliezer (-35%). Signify (-5%) herstelde iets van de klappen van de week ervoor en Van Lanschot Kempen geniet nog na van de beloning voor de kwartaalcijfers.

In de smallcapindex gaat het afgelopen week cijferende ForFarmers (+7,8%) voorop, gevolgd door Fastned en Ebusco. De kwartaalcijfers van BAM (-13%) liggen beleggers nog altijd zwaar op de maag.

Bij de grondstoffen valt vooral de verdere daling van de olieprijzen met zo'n 5 tot 6% op. Ook zilver (-2,8%) en goud (-1,7%) zijn al enige tijd op de terugtocht.

IEX Podcast

Philips, ING, BAM en de Fed komen ook voorbij in de nieuwe IEX Beleggerspodcast van vandaag. Ook staan mijn collega's Kim Bergsma en Rob Stallinga en Hildo Laman (hoofd IEX Beleggersdesk) stil bij de vraag: Hebben we te maken met een nieuwe techbubbel?

Hebben we te maken met een nieuwe techbubbel? Dat en veel meer in de IEX Beleggerspodcast.https://t.co/MAiNr3A64s — IEX.nl (@IEXnl) May 3, 2024

Adviezen

Er hoosde niet alleen buiten, maar het regende ook koersdoelverhogingen:

Shell: naar 2.600 pence van 2.700 pence en houden - UBS

Shell: naar €38 van €20 en kopen - DZ Bank

ING: naar €16,10 van €15,70 en houden DZ Bank

ING: naar €18,50 van €17,50 en kopen - Berenberg

€18,50 van €17,50 en kopen - Air France-KLM: naar €9,30 van €9,00 en verkopen - JPMorgan Research

Arcadis: naar €66 van €60 en kopen - Bank of America

Philips: naar €25 van €19 en houden - DZ Bank

Agenda maandag: cijfers PostNL en TKH

Maandag opent PostNL de boeken. Het goede nieuws is dat het bedrijf geen winstwaarschuwing heeft gegegeven, zoals voorafgaand aan de jaarcijfers. Maar daar is alles wel zo'n beetje mee gezegd. Analisten verwachten dat het post- en pakketbedrijf een negatief bedrijfsresultaat zal overhandigen, waar dit vorig jaar nog positief was. De genormaliseerde EBIT zal volgens de concensus uitkomen op -€2 miljoen versus +€7 miljoen in Q1 2023. De pijn zit wederom bij de briefpost: daar zijn de volumes naar verwachting met 8% gekelderd, terwijl die van pakketten waarschijnlijk met 8% zijn gestegen.

PostNL wil graag minder vaak de post gaan bezorgen, vanwege de dalende postvolumes en de krapte op de arbeidsmarkt, maar daarvoor is het bedrijf afhankelijk van Den Haag.

Ook TKH komt met cijfers. Bij de Vision- en Connectivity-divisie is de vergelijkingsbasis niet zo gunstig, dus houd daar rekening mee. TKH gaf bij de publicatie van de jaarcijfers al aan daar te kampen met een zwakke vraag in de eindmarkten. Bij Manufacturing verwacht het bedrijf omzetgroei. De groepsomzet en EBITA staan onder druk, zo meldde het concern toen.

De cijfers over het vierde kwartaal waren volgens analist Hildo Laman wat magertjes, maar wel iets beter dan de al getemperde verwachtingen. De outlook vond hij wat flets. Maar hij ziet wel mogelijkheden die bepaalde trends, zoals elektrificatie, digitalisering en automatisering bieden voor het techbedrijf. Ook wijst hij erop dat TKH flink heeft geïnvesteerd, in onder andere de opening van nieuwe locaties. Er kan dus in de toekomst meer in het vat zitten voor beleggers. Maar wel geduld a.u.b.: "TKH-beleggers moeten wat langer wachten", zo luidde de kop van de laatste analyse.

Inkoopdata en PPI

Verder staat de inkoopmanagersindex voor de diensten in de eurozone op de rol. In maart bleek sprake van een groeiversnelling en volgens economen zet dat door. De index is naar verwachting opgelopen naar 52,9, tegen 51,5 in maart. En de samengestelde index is volgens de consensus gestegen naar 51,4 versus 50,2 de maand ervoor,

Een ander interessant cijfer is de PPI van de eurozone over maart. De index is naar verwachting iets minder hard gedaald dan de maand ervoor: met 0,7% op maandbasis, tegen 1% de maand ervoor.

Hierbij de agenda voor maandag:

03:45 uur: China inkoopmanagersindex diensten april

07:00 uur: PostNL cijfers eerste kwartaal

07:00 uur: Siemens Healthineers cijfers tweede kwartaal

07:30 uur: TKH cijfers eerste kwartaal

09:55 uur: Dui inkoopmanagersindex diensten april (def)

10:00 uur: Eurozone inkoopmanagersindex diensten april (def)

10:30 uur: VK inkoopmanagersindex diensten april (def)

11:00 uur: Eurozone producentenprijzen maart

13:00 uur: Tyson Foods cijfers eerste kwartaal

Highlights rest van de week

Van macro-economische cijfers moet u het volgende week niet hebben, dus u kunt zich vooral focussen op kwartaalcijfers, waarbij het accent op de woensdag ligt. Dinsdag openen Heijmans, AMG, Kendrion en Marel de boeken. Woensdag zijn Ahold-Delhaize, Pharming en SBM Offshore aan de beurt en donderdag volgt Eurocommercial.

Uit het buitenland komen onder andere Infineon, Zalando, UBS, BP, Disney, Nikola, Lyft, Reddit, Solvay (dinsdag), AB InBev, Uber, AMC, Beyond Meat (woensdag) en Argen-X (donderdag) door.

Verder neemt Bank of England (BoE) nog een rentebesluit. Net als bij de Fed wordt het rentebesluit an sich waarschijnlijk niet zo spannend: BoE zal het belangrijkste tarief waarschijnlijk handhaven op 5,25%, zo blijkt uit een inventarisatie van FactSet. Maar de prognose voor de Britse economie en vooral hints over een eerste renteverhoging kunnen wel voor wat vuurwerk zorgen.

Ik wens u een fijne avond en alvast een gezellig weekend!