CEO Basic-Fit draagt belang deels over aan familie

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) CEO Rene Moos van Basic-Fit is van plan om 3,4 miljoen aandelen in het bedrijf over te dragen aan zijn familie. Dit meldde de uitbater van fitnessclubs woensdagochtend. Het betreft een belang van 5,2 procent. De overdracht zal dit jaar in meerdere tranches plaatsvinden. Als gevolg hiervan, daalt Moos' belang in het fitnessbedrijf tot 6 miljoen aandelen, goed voor een belang van 9,1 procent. Bron: ABM Financial News

