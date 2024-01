UBS haalt Shell van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het advies voor Shell verlaagd van Kopen naar Neutraal, terwijl het koersdoel van 30,00 naar 26,00 Britse pond ging. Dit bleek woensdag uit een rapport van de Zwitserse zakenbank. De komst van een nieuwe CEO en meer financiële discipline hebben geleid tot een hogere koers van het aandeel Shell. Het aandeel noteert inmiddels tegen een premie ten opzichte van sectorgenoten. De omvang van het bedrijf betekent evenwel dat veranderingen die nu worden doorgevoerd, pas over een paar jaar effect sorteren, aldus analist Joshua Stone. UBS ziet ook steeds grotere risico's dat analisten hun taxaties gaan verlagen, waardoor de consensus onder druk komt. Daarnaast houdt Stone rekening met een vertraging in het inkopen van eigen aandelen en verwacht hij dat de LNG-markten geleidelijk zullen normaliseren. Het aandeel Shell leverde woensdag in Amsterdam 2,1 procent in op 28,15 euro. In Londen koerste het aandeel rond 23,87 pond. Bron: ABM Financial News

