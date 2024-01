Goldman Sachs zet Besi op de kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs is gestart met het volgen van BE Semiconductor Industries met een koopadvies en een koersdoel van 165,00 euro. Dit bleek woensdag uit een rapport van de Amerikaanse bank.

Goldman is naar eigen zeggen positiever gestemd dan de analistenconsensus over de belangrijkste groeiaanjagers van Besi. De zakenbank is vooral goed te spreken over de leidende positie van Besi in hybrid bonding, de meest geavanceerde methode voor het assembleren van chips.

Daarnaast heeft Goldman ook vertrouwen in de sector en een cyclisch herstel van de investeringen in deze sector, met name in 2025.

De omzettaxaties van Goldman voor Besi in 2025 liggen 10 procent hoger dan de consensus en voor de EBIT is dit zelfs 13 procent. Goldman rekent in 2025 op een omzet van 1,15 miljard euro met een EBIT van 508 miljoen euro. Dit zal volgens de bank een winst per aandeel opleveren van 5,25 euro. De consensus zit hier op 4,68 euro.

Voor 2023 ligt de raming van Goldman op een omzet voor Besi van 571 miljoen euro.