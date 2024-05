De olieprijzen sluiten een rode week negatief af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn lager gesloten en hebben de week afgesloten met het grootste wekelijkse procentuele verlies sinds begin februari. De juni-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 1,06 procent lager op 78,11 dollar. Op weekbasis was dit een verlies van 6,85 procent, maar op jaarbasis staat de prijs nog wel 9,02 procent hoger. De olieprijzen zijn de afgelopen week elke dag gedaald door onder meer afnemende zorgen over mogelijke verstoringen van het aanbod in het Midden-Oosten, de kracht van de Amerikaanse productie en toenemende Amerikaanse voorraden. Tegelijk zijn er tekenen van een afnemende vraag en verslechterende economische groei. Voor volgende week zullen de geopolitieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten naar verwachting een belangrijk aandachtspunt blijven. Volgens handelaren hebben de afnemende spanningen in de regio geleid tot een lagere geopolitieke risicopremie. Hierdoor werd de opwaartse druk op de olieprijzen beperkt, maar de risico's zijn nog steeds hoog. Beleggers zullen zich onder andere ook concentreren op de Chinese handelsbalanscijfers die donderdag bekend worden gemaakt, aangezien het land dit jaar een belangrijke aanjager van de vraagtrends blijft. Bron: ABM Financial News

