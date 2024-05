Europese beurzen sluiten de week positief af

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd, hoewel het beeld gedurende de week verdeeld was. Maar de meeste Europese beurzen werden op weekbasis geconfronteerd met een verlies.

De Stoxx Europe 600 index steeg vrijdag 0,5 procent tot 505,53 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,6 procent op 18.001,60 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,5 procent in de plus bij een stand van 7.957,57 punten. De Britse FTSE eindigde ook 0,5 procent hoger op 8.213,49 punten.

Het was vrijdag vooral wachten op de banencijfers in de VS. Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid bleek dat de werkgelegenheid in april is gestegen met 175.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging met 240.000 banen. De werkloosheid steeg van 3,8 procent tot 3,9 procent. En dat viel allemaal toch wat tegen, hoewel de verwachte loongroei juist weer wat meeviel. Maar nog steeds bedroeg die 3,9 procent op jaarbasis.

Echter, de tegenvallende banengroei in april is nog niet zo alarmerend dat de Fed binnenkort al moet ingrijpen. Daarvoor heeft de centrale bank nog drie tot vier van dit soort cijfers nodig om in de loop van het jaar de rente te kunnen verlagen. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

Volgens ING was het niet heel slecht maar er zijn wel tekenen van verzwakking zichtbaar. "Misschien kreeg Fed-voorzitter Powell een vroege blik op het banenrapport, gezien zijn dovish klinkende persconferentie op woensdag", zei econoom James Knightley, doelend op de toelichting van Powell na het rentebesluit. Volgens Knightley is het geen vreselijk banenrapport, "maar het is de eerste keer sinds lange tijd dat elk onderdeel van het rapport zwakker is dan verwacht."

De markt houdt volgens ING dan ook volledig rekening met een renteverlaging van 25 basispunten in september en een tweede verlaging voor het einde van het jaar, waarmee het totaal zou moeten uitkomen op circa 50 basispunten aan verlagingen in 2024.

Toch waarschuwde Fed-gouverneur Michelle Bowman vrijdag dat een renteverhoging wat haar betreft niet van tafel is, zolang de inflatie in de VS hoog blijft. Eerder deze week leek Fed-voorzitter Jerome Powell bij het rentebesluit juist te hinten dat de markt niet bang hoeft te zijn voor een verhoging.

Op macro-economisch vlak was er vrijdag verder aandacht voor inkoopdata uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Zo groeide de Britse dienstensector in april iets harder dan uit een voorlopige raming bleek, bij een indexstand van 55,0.

In de VS was het beeld gemengd. De inkoopmanagersindex van S&P Global toonde voor april een lichte groeivertraging tot 51,3, terwijl de inkoopdata van ISM juist op een onverwachte krimp van de Amerikaanse dienstensector wezen. Die index kwam in april uit op 49,4.

De olieprijzen daalden verder en lijken op weekbasis zo'n 6 procent in te moeten leveren. De prijs voor een vat Brent olie daalde vrijdag 0,7 procent naar 83,11 dollar.

De rentes daalden weer na het banenrapport. Zo noteerde de Amerikaanse tienjaarsrente 6 basispunten lager op 4,51 procent en de Duitse variant noteerde op 2,50 procent.

De euro/dollar steeg naar 1,0766.

Stijgers en dalers

In Frankfurt ging Henkel aan kop met een winst van 7,2 procent. Henkel verhoogde zijn omzet- en winstverwachtingen, ondanks dat de omzet in het eerste kwartaal daalde. Echter, hier werd door de markt al rekening mee gehouden. Ook Rheinmetall deed weer goede zaken en klom 4,7 procent.

Fresenius wil de schuld verlagen met het afstoten van activiteiten. De eerste stap is de verkoop van het belang van 67 procent in Vamed aan PAI Partners. Het overige belang van 33 procent blijft in handen van Fresenius. Berenberg denkt dat beleggers de plannen kunnen waarderen. De koers sloot 0,1 procent lager.

Daimler Truck Holding beleefde een mindere dag en daalde 3,8 procent. Dit nadat het bedrijf waarschuwde voor een afkoelende markt, ondanks hogere winsten in het eerste kwartaal die de verwachtingen overtroffen.

In Parijs won Edenred 3,0 procent en Saint-Gobain 2,6 procent.

Credit Agricole kwam met solide cijfers over het eerste kwartaal naar buiten en de kracht zat bij de zakelijke investeringsbank en ook bij verzekeringen, zo gaf JPMorgan aan. Retail liet volgens de analisten van JPMorgan een verdeeld beeld zien. Vooral in Frankrijk ondervonden deze activiteiten tegenwind. De koers sloot 1,1 procent hoger.

AXA zag de verkoop van de Duitse levensverzekeringenportefeuille niet doorgaan, maar volgens JPMorgan heeft dat verder geen gevolgen voor de resultatenvorming. AXA verloor 1,4 procent.

Danone beleefde een zwakke dag en verloor 2,9 procent, maar het grootste verlies was voor Société Générale. Hoewel het de verwachtingen overtrof met de cijfers over het eerste kwartaal, verloor het aandeel ruim 5 procent.

Glencore zou een bod overwegen op Anglo American, aldus persbureau Reuters. Anglo wees eerder een bod van BHP van 39 miljard dollar af. Anglo sloot in Londen 3,3 procent hoger, Glencore juist 1,4 procent lager.

In Amsterdam ging Besi aan kop met een winst van 4,1 procent, gevolgd door UMG met een winst van 3,6 procent, na solide kwartaalcijfers. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor Universal Music Group met een euro naar 33,00. Het koopadvies werd gehandhaafd. Ook UBS en Bank of America verhoogden het koersdoel.

In Brussel was het de dag van Umicore, dat gisteren nog 4,5 procent verloor, maar vandaag zonder duidelijke reden en tegen een achtergrond van zware handelsvolumes 6,5 procent kon bijschrijven. Galapagos leverde 1,3 procent in, na weinig verrassende kwartaalcijfers.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde Wall Street in het groen en steeg de toonaangevende S&P 500 met 1,2 procent.

