Pre-slotcall: AEX in het rood, dapper Unilever en oh-oh-Adyen

Voor een keer plaatsen we onze dagelijkse roundup van de beursdag vóórdat de beurs sluit. De redactie sluit iets eerder de deuren vandaag en dat noopt ons om van de gebruikelijke slotcall een pre-slotcall te maken.

Uiteraard met de hoogte- en dieptepunten van de dag, maar zonder slotstanden. Waar we gaan uitkomen is nog de vraag, want deze middag fladderen de koersen behoorlijk. Kort na 17:00 uur noteert de AEX 0,5% lager op 869,68.

Er zijn meerdere boosdoeners. Een stevige duw omlaag werd vanmiddag gegeven, nadat de Amerikaanse economische groei stevig minder uitviel dan verwacht. De 1,6% groei in de eerste drie maanden van 2024 was behoorlijk minder dan de 2,3% waar de markt rekening mee hield.

Vanuit centrale bankenperspectief zou je dat nog als meevaller kunnen zien: de Fed worstelt al lange tijd met moeilijk te temmen inflatie, vooral door een robuuste Amerikaanse economie.

Een wat harder afkoelende economie zou de Fed wat ruimte kunnen geven om toch de rente wat eerder en/of verder te verlagen. Vaak interpreteert de beurs zulk slecht economisch nieuws dan ook positief, maar kennelijk was de negatieve verrassing zodanig groot dat ook beleggers even de schrik om het hart sloeg.

Adyen de diepte in

Niet dat de beurs er nou zo vrolijk bij lag voor dit Amerikaanse nieuws. De AEX dobberde deze ochtend al lange tijd onder de slotstand van gisteren en de belangrijkste boosdoener die dat veroorzaakte was Adyen, dat over het eerste kwartaal 46% groei in betaalvolume en 21% omzetgroei rapporteerde.

Cijfers waar menig bedrijf voor tekent, maar in het groeiverhaal van Adyen werkt dat iets anders. Met name de omzetgroei viel tegen en wie augustus 2023 nog vers in het geheugen heeft weet dat het met dit aandeel dan snel kan gaan. Adyen ging vanochtend -15%, herstelde wat tot onder -10%, en stortte daarna weer verder in tot een laatste stand van -18%.

Besi krijgt koerstikje

Wat minder dramatisch, maar ook niet best voor het sentiment op het Damrak waren de Q1-cijfers van Besi. Met name de ontvangen orders vielen tegen en daar werd het aandeel vandaag op afgerekend middels een koerstik van -1,8%, waar het eerder nog tegen de -4% stond.

De vraag is of de update vandaag ook iets wijzigt aan de investment case van de dappere chipper uit Duiven. Analist Hildo Laman heeft zijn rekenwerk al gedaan;

Sterk Unilever

De rots in de branding heet vandaag Unilever. De Britse voedings- en verzorgingsreus met Nederlandse roots presteerde aanmerkelijk beter dan waar analisten op hadden gerekend en blijft als enige AEX-fonds ruim in de plus noteren. Jammer dat het op zo'n zwakke beursdag is, want waar was Unilever op een positieve dag geëindigd?

Nog een bedrijf dat dankzij sterke cijfers het hoofd boven water hield vandaag was Flow Traders. De midkapper presenteerde verrassend sterke resultaten in een kwartaal waarin de hoognodige volaitiliteit op de beurzen nog alrtijd met een lampje te zoeken was. Met name de introductie van Bitcoin-ETF leverde Flow Traders een mooie nieuwe handelsstroom op.

Het aandeel noteert een kleine 3% hoger. Analist Martin Crum is onder de indruk van de 'flitsende' jaarstart van Flow:

De brede markt (16:50 uur)

Heel Europa noteert lager, met uitzondeling van Londen

De mid- en smallcapindex hebben eht wat zwaarder dan de AEX: meer dan 1% omlaag

De Amerikaanse 10-jaarsrente schoot vanmiddag 7 basispunten omhoog tot 4,71%

De Duitse kreeg er 6 basispunten bij tot 2,63%

EURUSD noteert weer boven $1,07

De olieprijs (Brent) doet een flinke stap terug

Goud zit in de lift omhoog, bitcoin omlaag

Stijgers & dalers

De top-3 en flop-3 van het Damrak om 16:50 uur

Unilever is de witte raaf in de AEX vandaag

Mede-defensials Ahold Delhaize en KPN blijven ook goed liggen

Voor de rest noteert de hele AEX in het rood, met Adyen het allerroodst

Het dekselse Fugro (+2,7%) krijgt een koersdoelverhoging en en komt aan het eind van de dag brutaal langszij bij Flow Traders (+2,3%)

Renewi (+3,8%) wordt beloond voor een bevestiging van de outlook

NX Filtration (+0,9%) houdt het goede momentum van deze week vast

Agenda

Techvuurwerk op Wall Street na tien uur vanavond en de agenda voor morgen is, zeker voor een vrijdag, bomvol. Let vooral op de PCE-inflatiecijfers van 14:30 uur. Dit is het inflatiecijfer dat de Federal Reserve als belangrijkste indicator hanteert.

22:00 Alphabet Q1-cijfers

22:00 Intel Q1-cijfers

22:00 Microsoft Q1-cijfers

22:00 Snap Q1-cijfers

07:00 Bank of Japan rentebesluit (consensus: onveranderd 0%)

07:00 Corbion Q1-cijfers

07:00 Signify Q1-cijfers

07:00 IMCD Q1-cijfers

07:30 Basic-Fit trading update Q1 en jaarvergadering

08:00 Total Energies Q1-cijfers

09:00 Beursgang CVC (verwacht)

09:00 ABN Amro €0,89 ex-dividend

09:00 ASML €1,75 ex-dividend

09:00 Vopak €1,50 ex-dividend

09:00 Wereldhave €1,20 ex-dividend

09:00 Acomo jaarvergadering

13:00 AbbVie Q1-cijfers

13:00 Colgate-Palmolive Q1-cijfers

13:00 Chevron Q1-cijfers

13:00 Exxon Mobil Q1-cijfers

14:30 VS persoonlijke bestedingen en PCE-inflatie maart (consensus: kern-PCE 0,3% (MoM) en PCE-index 2,6% (YoY))

16:00 VS consumentenvertrouwen (Universiteit van Michigan) april

