Goldman Sachs zet CTP op de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft het advies voor CTP verhoogd van Neutraal naar Kopen en het koersdoel ging van 13,80 naar 17,80 euro. Dit bleek woensdag uit een rapport van de Amerikaanse bank. De analisten van Goldman zien drie redenen voor de koopaanbeveling. Allereerst wil CTP de portefeuille met 70 procent laten groeien naar 20 miljoen vierkante meter in 2030. Dankzij de grondbank van CTP en de efficiënte ontwikkelmethode realiseert CTP volgens Goldman de sterkste winstgroei in de sector. Daarnaast zijn de markttrends ook sterk. Tot slot meent Goldman dat de balans van CTP veerkrachtig is. De onderneming zal voor een belangrijk deel de eigen groei kunnen financieren. Het aandeel CTP daalde woensdag op een rood Damrak 0,8 procent naar 15,08 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.