Slotcall: Een risk-off dag waarop zelfs goede cijfers slecht vallen

Net geen vol procent eraf (-0,92%). In april 2023 is er nog niet één dag geweest waarop de procentuele beweging in de AEX-index een 1 voor de komma kreeg.

Maar in het huidige voortkanbbelende sentiment mag de -0,92% van vandaag een zware daling heten. Nu viel op de cijfers van de rapporterende AEX-fondsen vandaag ook echt wel iets af te dingen, maar aan de andere kant zijn Randstad (-6,1%) en Akzo Nobel (-1,9%)niet bepaald de meest stemmingsbepalende aandelen binnen de index.

Daarover zo meer, maar zonet komt ook AEX-fonds nummer drie van vandaag met cijfers door. ASMI rapporteert de Q1-update nabeurs, dus dit is vers van de pers:

Meer duiding door onze Beleggersdesk krijgt u later deze week.

Vandaag lieten onze analisten al wel hun licht schijnen over de andere cijferaars. Het, zoals dat heet, vroegcyclische uitzendconcern Randstad, ziet dat de cijfers in een vertragende economie onder druk komen te staan. Beleggers hebben het aandeel al ruim een maand op de korrel en zetten het vandaag nog eens 6% lager.

Randstad: de arbeidsmarkt koelt in grote delen van de wereld af https://t.co/2OveQQkBCT — IEX.nl (@IEXnl) April 25, 2023

Akzo Nobel rapporteerde wel een hogere omzet, maar die stijging realiseerde het net als andere bedrijven dezer dagen (zie ook verderop) vooral door de prijzen te verhogen. Analist Martin Crum vindt het bij nadere bestudering maar een matig setje cijfers.

Zwakke kasstroom blijft punt van aandacht bij AkzoNobel https://t.co/i9cVrfTyqE — IEX.nl (@IEXnl) April 25, 2023

Analist Peter Schutte von het vermeldenswaard dat bouwer Heijmans niet met een winstwaarschuwing kwam. Sterker, het bedrijf heeft 'de projecten goed onder controle'. De jaarprognose wordt zowaar gehandhaafd en dat is, dixit Schutte, een knappe prestatie. Hoe het zit met de waardering leest u hier.

Niet alleen in Nederland regende het trouwens Q1-cijfers, ook elders ging het vandaag los. Wat daarbij vooral opvalt is dat het met de cijfers zelf over het algemeen wel goed zit: Nestlé rapporteerde omzetstijging, Pepsico, General Motors en Kimberley-Clark verhoogden de outlook en General Electric en McDonalds draaien beter dan verwacht.

De koersreactie is daarentegen vaak lauw (Pepsico) tot tegenvallend (GE, GM en McDonalds). Alleen Nestlé laat in Zwitserland een beschaafd plusje (1%) zien. Het hoort een beetje bij de beursfase waar we in zitten; uitbundige reacties zien we niet veel. Een blik dieper in de cijfers laat zien dat veel consumentenbedrijven ook niet zozeer meer verkopen, ze weten alleen heel goed de hogere prijzen door te berekenen aan de markt.

De echte tegenvallers vinden we in de logistieke hoek, overigens wel om heel verschillende redenen: UPS wordt op Wall Street afgestraft op een tegenvallende outlook, terwijl Bpost in België met 20% om de oren krijgt na wederom onregelmatigheden bij diensten voor de overheid. Lees hier het oordeel van Peter Schutte.

UPS tempers 2023 revenue view as freight volumes remain strained https://t.co/YTlkJ0LZ0x pic.twitter.com/ob93d7j51y — Reuters Business (@ReutersBiz) April 25, 2023

Oh, en mocht u denken dat in Nederland de banken slecht liggen - en dat doen ze - voor het Spaanse zwaargewicht Banco Santander heeft Holger zeklfs een heuse OUCH in de aanbieding.

OUCH! Shares of Banco Santander plunges 5% due to outflows of Spanish deposits. pic.twitter.com/T9PwmvoOXg — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 25, 2023

De brede markt

De AEX blijft wat achter bij de andere Europese markten en ook de sfeer in New York is relatief bedrukt. Een duidelijke risk-off dag met lagere rentes en een sterkere dollar, die de $1,10-grens weer omlaag heeft genomen. Bitcoin en goud gleden vorige week weer onder de $30.000 resp. $2.000 en blijven daar even uitpuffen.

Het Damrak

De Top- en Flop-3 van het Damrak vandaag

Slechts vier stijgers - of wat die naam mag hebben - in de AEX vandaag, en daar is defensief het toverwoord: Heineken (+1,4%), Unilever (+0,6%), UMG (+0,5%) en Ahold (+0,1%)

Randstad heeft de rode lantaarn

Financials liggen slecht: ABN Amro -3%, ING -2,7%, NN Group -2,2%

Vastgoed ligt nog slechter: NSI -9%, Wereldhave -8%, ECP -2%

De chippers liggen verspreid over het bord, maar allemaal in de min

Postnl heeft geen last van de dreun die Bpost kreeg (want dat was een puur bedrijfsgerelateerd geval) en daalt met de markt: -0,9%

Majorel krijgt vandaag de beursfonds-van-de-dag-trofee als grotste stijger in de drie hoofdindices

De rentes

'Risk-off' is de term die bij dit soort uitslagen op de obligatiemarkt hoort.

En dan nog even dit

De bereidheid om kredieten te verstrekken neemt af door de recente bankenonrust. En dat betekent: recessiegevaar.

Opdrogende kredietverstrekking kan leiden tot een economische recessie. Is het tijd voor een rentepauze? - https://t.co/yNYzUACjqh pic.twitter.com/jFSvoML8B9 — BeleggerNL (@BeleggerNL) April 25, 2023

De digitale euro heeft nog altijd fans

Watch again: A digital euro would protect people’s freedom to pay, says Executive Board member Fabio Panetta before the @Europarl_EN’s Committee on Economic and Monetary Affairs. pic.twitter.com/rP8Zkc4szz — European Central Bank (@ecb) April 25, 2023

Maar DNB ziet dat we nog volop cash op zak hebben (en de briefjes ook nog mooi vinden)

Betalen we over vijf jaar nog wel met #contant geld? ??Negen op de tien vindt contant geld nog steeds belangrijk en vier op de vijf heeft nog steeds cash op zak. En welk #eurobankbiljet ?? vinden we eigenlijk het mooist? Lees meer

https://t.co/sJWlZwefqz — De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) April 25, 2023

A country for old men

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

De agenda

Hieronder de agenda voor morgen, maar blijf er aub ook vanavond even bij als de twee AI-giganten om 22:00 uur met cijfers komen: Microsoft en Alphabet.

Morgen zijn er aandeelhoudersvergaderingen van ASML en Flow Traders, en regent het om acht uur Q1-cijfers van Nederlandse bedrijven die hun rapportages liever niet op Koningsdag presenteren - hoewel de beurs dan wel gewoon open is.