Olieprijs hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, waarmee de verliezen van eerder op de dag ruimschoots werden goedgemaakt.

Eerder op de dag stond de olieprijs nog onder druk, nadat het Internationaal Energieagentschap zei een zwakkere mondiale vraag te voorzien.

Een vermindering van de vooruitzichten voor de mondiale vraag naar olie door het IEA woog op de ruwe oliefutures, zei analist Dennis Kissler van BOK Financial. "De vraagvooruitzichten staat op de radar bij handelaren, nu de Europese en Amerikaanse vraag tot stilstand lijkt te zijn gekomen", zei hij.

Het IEA verlaagde zijn ramingen voor de vraaggroei in 2024 met 140.000 vaten per dag tot 1,1 miljoen vaten per dag "omdat zwakke leveringen, met name in Europa, de vraag in het eerste kwartaal van de OESO naar een krimp deden verschuiven, zei het agentschap in een rapport. Kissler waarschuwt echter dat het vroeg in het rij-seizoen is en dat er nog veel niet bekend is.

Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 10 mei zijn gedaald met 2,5 miljoen vaten naar 457,0 miljoen vaten.

De benzinevoorraden daalden met 0,2 miljoen vaten naar 227,8 miljoen vaten, terwijl de voorraden stookolie en diesel fractioneel daalden tot 116,4 miljoen vaten.

De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg van 88,5 naar 90,4 procent.

De juni-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 0,61 dollar, ofwel 0,8 procent, hoger op 78,63 dollar.