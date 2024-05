Cisco Systems overtreft verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) Cisco Systems heeft het afgelopen kwartaal een lagere winst en omzet geboekt, maar overtrof wel de verwachtingen, vanwege een verbetering van de productbestellingen ten opzichte van vorig jaar. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse fabrikant van netwerkapparatuur.

Het concern verhoogde zijn omzetraming voor het hele gebroken boekjaar en scherpte zijn aangepaste winstraming iets aan.

Cisco boekte het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 27 april, een omzet van 12,7 miljard dollar, in vergelijking met een omzet van 14,6 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

Het operationeel inkomen daalde van 3,9 miljard dollar vorig jaar naar 2,2 miljard dollar het afgelopen kwartaal.

Onder de streep resteerde een nettowinst van 1,9 miljard dollar, ofwel 0,46 dollar per aandeel, in vergelijking met 3,2 miljard dollar, ofwel 0,78 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder.

De aangepaste winst bedroeg 0,88 dollar per aandeel, tegenover 1,0 dollar per aandeel een jaar eerder.

Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst per aandeel van 0,83 dollar per aandeel op een omzet van 12,5 miljard dollar.

Het concern heeft een kwartaaldividend vastgesteld op 0,40 dollar per gewoon aandeel.

Outlook

Voor het lopende kwartaal wordt een omzet voorzien van 13,4 tot 13,6 miljard dollar. De winst per aandeel wordt geraamd op 0,46 tot 0,51 dollar per aandeel, terwijl de aangepaste winst per aandeel wordt geraamd op 0,84 tot 0,86 dollar per aandeel.

Cisco verhoogde de omzet- en aangepaste winstverwachting voor het hele gebroken boekjaar. Voor het hele gebroken boekjaar wordt gemikt op een omzet van 53,6 tot 53,8 miljard dollar. De winst per aandeel wordt geschat op 2,46 tot 2,51 dollar per aandeel. De aangepaste winst per aandeel wordt geraamd op 3,69 tot 3,71 dollar per aandeel.

Half februari werd nog gerekend op een omzet van 51,5 tot 52,5 miljard dollar. De winst per aandeel werd geraamd op 2,61 tot 2,73 dollar, terwijl de aangepaste winst werd geraamd op 3,68 tot 3,74 dollar per aandeel.

Het aandeel Cisco Systems noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 4,9 procent hoger.