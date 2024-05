IEX slotcall van woensdag 15 mei 2024

Beleggers die geen enorme positie hebben in ABN AMRO (-6,11%) zullen waarschijnlijk wel een prima beursdag hebben beleefd. Europese en Amerikaanse aandelenbeurzen zijn namelijk alle groen gekleurd. Ook beleggers in bitcoin (+5,02%) en goud (+0,92%) hadden weinig reden tot klagen. Zelfs obligatiebeleggers, die dit jaar weinig zijn beloond, zagen de koersen voor de verandering weer eens oplopen.

Ondertussen bleek de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van dit jaar iets te zijn gekrompen - in tegenstelling tot de rest van van de eurozone - en gaan de meme-aandelen GameStop en AMC weer even hard naar beneden als ze de laatste dagen omhoog zijn gegaan. Oh ja, de S&P 500 tikt een nieuw record aan, de zoveelste dit jaar. Iets na sluiting van Amsterdam noteert de S&P 0,90% hoger.

Amerikaanse inflatiecijfers in de prik

Het wachten vandaag was op de ontwikkeling van de Amerikaanse consumentenprijzen in april. Sinds het onduidelijk is wanneer de Fed begint met het verlagen van de rente liggen de Amerikaanse inflatiecijfers nog meer dan anders onder het vergrootglas. Hogere dus tegenvallende cijfers kan de markt even niet gebruiken.

Nou ja, ondanks de hoge rente blijft de Amerikaanse economie prima draaien en lijkt het erop dat ook de markten zich hebben verzoend met het idee dat de Fed dit jaar de rente slechts één keer of misschien wel helemaal niet verlaagt. Zolang de bedrijfswinsten stijgen, hebben beleggers in aandelen weinig reden om op de verkoopknop te drukken. Anders is de situatie in de obligatiemarkt waar het ploeteren is om nog iets van rendement te maken.

Over naar vandaag. Om half drie kwamen de Amerikaanse consumentenprijzen over april dus naar buiten en de AEX reageerde er totaal niet op. Dat was logisch, want de prijzen (3,4% op jaarbasis) waren geheel naar verwachting gestegen. Een maand eerder bedroeg de stijging 3,5%. De kerninflatie, die is gecorrigeerd voor voedsel- en energieprijzen, bedroeg 3,6 procent op jaarbasis tegen 3,8 procent een maand eerder. Ook dat was door economen verwacht.

US core #inflation cools for 1st time in 6 mths in relief for Fed and financial markets. April core CPI, which excl food and energy costs, increased 0.3% from March MoM after +0.4% MoM prev month. From a year ago, it advanced 3.6% in Apr after +3.8% YoY in March. Overall… pic.twitter.com/0MzgiswrxF — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 15, 2024

Ondanks de lichte daling van de Amerikaanse consumentenprijsstijging, van 3,5% naar 3,4%, zal de Fed geen haast maken om een spoedig einde te maken aan het huidige monetaire beleid. Het niveau van 3,4% is immers nog altijd veel hoger dan de gewenste inflatie van 2%, waar ook de Fed op mikt. Daarnaast ligt ook de Amerikaanse arbeidsmarkt er nog altijd goed bij waardoor monetaire stimuleringen niet aan de orde zijn. Maar toch, na maanden van tegenvallende stijgingen was er vandaag sprake van een meevallende stijging. Dat geeft moed.

Fed-voorzitter Jerome Powell was in town

Namens IEX waren Pieter Kort en Jasperien van Weerdt gisteren in het Tropeninstituut om te luisteren naar Jerome Powell die op uitnodiging van de Foreign Bankers Association was ingevlogen.

Powell nam op het podium plaats naast DNB-president Klaas Knot, die met de Fed-voorzitter een vlucht uit Basel had gedeeld. Kort en Van Weerdt schreven mee en delen de opvallendste quotes en observaties. Hier is hun verslag.

Nederlandse economie krimpt tegen de stroom in

Opvallende cijfers van het Europese macrofront. Terwijl de brede Europese economische groei in het eerste kwartaal op 0,3% is uitgekomen, bleef de Nederlandse economie juist achter met een klein minnetje van 0,1%.

Vooral de landen rond de Middellandse Zee doen het momenteel goed. Zo rapporteerde Spanje een groei van 0,7% in Q1. Sowieso heeft de Spaanse economie het de afgelopen jaren relatief goed gedaan. De Spaanse economie is nu bijna 4% groter in reële termen ten opzichte van het niveau vlak voor de pandemie (Q4 2019), terwijl de Duitse economie nu even groot is als toen.

Over deze tijdperiode doet Nederland het overigens ook goed met een bbp die 6% groter is dan vlak voor de komst van covid. Ook andere periferie landen zoals Italie, Portugal en Griekenland groeiden sindsdien beduidend harder dan Duitsland.

Het commentaar van beleggingsstrateeg Jordy Hermanns bij Aegon Asset Management: “Je zou kunnen zeggen dat de data over het eerste kwartaal laat zien dat Europa voorzichtig uit de stagflatie periode groeit. De Nederlandse krimp steekt daar onverwacht negatief tegen af. Met name de industrie heeft het moeilijk. De hoge energieprijzen, lagere externe vraag en hoge voorraden drukken de productie.”

Hermanns merkt verder op dat de Amerikaanse groei in Q1 met 0,4% wederom iets beter was dan dat van Europa. "Het cumulatieve verschil in economische groei tussen de Amerikaanse en Europese economie is inmiddels opgelopen tot 8% in vijf jaar tijd."

De Nederlandse economie kromp in het eerste kwartaal van 2024 licht met 0,1%. Onderliggend ontwikkelen de investeringen en vooral de consumptie zich juist positief #ING Research @klok_marcel pic.twitter.com/cdy5ZQHhHw — ING Economie (@INGnl_Economie) May 15, 2024

Dat was de nieuwste meme frenzy?

Meme-aandeel GameStop dat door hernieuwde activiteiten van trader Keith Gill, beter bekend als Roaring Kitty, in de afgelopen dagen nieuwe hoogtepunten had bereikt - het aandeel werd in een week bijna drie maal zo veel waard - landt vandaag weer op aarde. Om 5 uur, na anderhalf uur handelen op Wallstreet, noteerde GameStop 32% lager.

Meme-aandeelcollega AMC verging het niet veel anders. Zogenoemde circuit breakers verhinderden een nog hardere koersval. Het bedrijf had gisteren wel van de gekte geprofiteerd door snel nog even voor 250 miljoen dollar aandelen uit te geven. Om 5 uur stond het aandeel 25% lager, maar dat is wel nog altijd 80% hoger dan een week geleden.

Brede markt

Beleg in Japan!

Volgens het grote BlackRock doen Europese beleggers zichzelf te kort door zo weinig in Japan te beleggen. Europese beleggers zitten gemiddeld maar met 3,6% van hun aandelenbeleggingen in Japan. Dat percentage ligt een stuk lager dan de huidige benchmark-allocatie van 5,3%.

Kansen zijn er te over. “Japan heeft de wind in de rug door positieve macro-economische ontwikkelingen en een aantal belangrijke hervormingen waar aandeelhouders baat bij hebben.” Dat de Japanse inflatie stijgt wordt ook door BlackRock als positief beoordeeld.

Japanse aandelen zijn sinds begin 2023 met ca. 40% gestegen. Daar moet voor Europese beleggers dan wel de forse waardedaling van ca. 20% van de Japanse yen worden afgetrokken.

Top 3 stijgers en dalers Amsterdam

Aandelen in de picture

Vanochtend kwam ABN AMRO (-6,11%) door met zijn cijfers over het eerste kwartaal. Op basis van het ronkende persbericht rekenden aandeelhouders ongetwijfeld op een koersexplosie, maar toen de gong in Amsterdam eenmaal was geslagen, stond er een verlies van 4% op het bord. De inkomsten van de bank lagen 2% hoger dan verwacht en de winst zelfs 30% hoger dan de consensus. De outlook voor de kosten en rentebaten viel ook niet tegen.

Wat was dan het probleem? Nou, de CET1 ratio daalde met 0,4% waardoor er minder ruimte is om aandeelhouders te belonen. IEX-analist Martin Crum sloeg meteen aan het cijferen en sprak in de kop van een tenenkrommende marktreactie op stevige winstcijfers van ABN AMRO. Lees Crum's analyse.

Keurige eerstekwartaalcijfers van ABN AMRO, maar de markt struikelt over een licht tegenvallende CET1-ratio. Terecht of niet? https://t.co/xDZ4adFNVo — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 15, 2024

Dan was er nog B&S (+2,82%) dat overeenstemming heeft bereikt over het kopen van Tastemakers voor de som van €7 miljoen. Tastemakers is met name actief als conceptontwikkelaar in de relatiegeschenkenmarkt.

TKH (+1,71%) gaat verder met z'n desinvesteringsplan en doet HE System Elektronic van de hand. Magna International betaalt er €33 miljoen in contanten voor en dat wordt door analisten als een prima prijs beoordeeld.

ASM International (+2,87%) is vandaag gestart met een aandeleninkooprogramma tot een bedrag van €150 miljoen.

Shell (-0,94%) beleeft vandaag een slechte dag. Dat zal wel te maken hebben met de olieprijs die vandaag lange tijd lager lag. De daling van de dollar wordt natuurlijk ook gevoeld.

Beursuitbater Euronext (+3,56%) heeft in het eerste kwartaal van 2024 geprofiteerd van hogere handelsinkomsten, waardoor de omzet op kwartaalbasis sterker dan verwacht is gestegen en de winstgevendheid duidelijk hoger uitviel dan voorzien.

Ook InPost (+6,22%) heeft in het eerste kwartaal van 2024 een sterker dan verwachte volumegroei gerealiseerd, terwijl de winstgevendheid aantrok. Lees de positieve analyse van IEX-analist Peter Schutte.

Poolse kluisjesuitbater InPost sterk uit de startblokken https://t.co/eH0i6QFuPH — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 15, 2024

CVC (+2,2) heeft in de eerste kwartaalupdate na de beursgang van 26 april laten weten te rekenen op een aanhoudende groei gedurende 2024. Dit maakte de private-equityfirma vanochtend bekend. "Hoewel we nog steeds te maken hebben met een complexe macro-omgeving, zijn we tevreden met de veerkrachtige prestaties van onze fondsen. Bovendien beginnen we een stijging te zien in investeringsactiviteit", aldus CEO Rob Lucas in een toelichting. Wel leuk om weer eens een positieve beursgang te zien.

Rentes

Alle rentes in het rood, dus alle koersen in het groen.

Nederlandse tienjaars: 2,74% (-3,6%)

Duitse tienjaars: 2,45% (-3,8%)

Britse tienjaars: 4,13% (-1,2%)

Italiaanse tienjaars: 3,76% (-3,25%)

Amerikaanse tienjaars: 4,38% (-1,4%)

Japanse tienjaars: 0,94% (-1,2%)

Peilmoment: 16.00 uur

Nieuwste analistenadviezen

Koopadviezen zijn er voor onder meer Adyen (+1,46%), RELX (+0,65%) en Unilever (+0,34%).

Agenda van donderdag 16 mei

Morgen zijn er kwartaalcijfers van Aegon, Vastned, Lucas Bols (dat door Nolet wordt overgenomen en van de beurs zal verdwijnen), Deutsche Telekom, Siemens, Deere, Walmart, HAL (nabeurs) en Applied Materials (na sluiting Wall Street).

Ook noteren vijf aandelen ex-dividend, te weten: Shell, Unilever, ArcelorMittal, IMCD en Signify.

Dan is er ook nog macronieuws:

Nog een fijne avond gewenst!