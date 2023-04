General Electric verslaat verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) General Electric heeft in het eerste kwartaal van 2023 de verwachtingen van de markt verslagen. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van het Amerikaanse conglomeraat. CEO Lawrence Culp sprak van een bemoedigende jaarstart, met autonome groei in alle segmenten. "We rapporteerden onze eerste positieve vrije kasstroom in het eerste kwartaal in bijna tien jaar", aldus de topman. De vrije kasstroom was eind eerste kwartaal 102 miljoen dollar positief, waar analisten een negatieve kasstroom van 645 miljoen dollar voorspelden. Het aantal orders steeg in de verslagperiode met 25 procent op jaarbasis naar 17,6 miljard dollar en autonoom met 26 procent. De omzet kwam uit op 14,5 miljard dollar, een stijging van 14 procent op jaarbasis. Autonoom was sprake van een omzetgroei van 17 procent. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een omzet van 13,3 miljard dollar. De winstmarge verbeterde naar 44,8 procent en de winst per aandeel kwam uit op 5,56 dollar per aandeel. De aangepaste winst van 0,27 dollar per aandeel was beter dan de 0,14 dollar waar de markt op rekende. Het aandeel noteert dinsdag in de voorbeurshandel op Wall Street een half procent in het groen. Bron: ABM Financial News

