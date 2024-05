Slotcall: AEX speelt kiekeboe met 900, maar de beurs ligt er nog puik bij

Aaand it's gone... De AEX slaagde er vandaag uiteindelijk nét niet in om vast te houden aan de 900-puntengrens, waar het gisteren nipt boven was geëindigd.

Vandaag noteerde de index er lange tijd ruim boven, maar vanaf het middaguur begon het sentiment te zwalken. In het laatste kwartier verdween de 9 definitief van het bord, waar onder andere de chippers zich schuldig over mogen voelen, die in de middag een aardige veer lieten (zie Stijgers & Dalers). De AEX sloot 0,05% lager op 899,60.

Dat neemt niet weg dat de koersgrafiek van de laatste maanden er nog altijd puik uitziet. Sinds de bodem van eind oktober 2023 is de index in een relatief gestaag tempo 185 punten (26%) opgestoomd tot de 900 punten.

De koersrally is verre van zorgeloos, maar ondanks alle onzekerheid in de markt en over de economie maar moeilijk te stuiten. Volgens de zogeheten 'Fear & Greed' index overheerst op dit moment wel degelijk de angst onder beleggers, maar de index die al jaren bekend staat als dé angstindex, de volatiliteitsindex VIX, nadert na een korte opvlieger in april weer de lows van eerder dit jaar.

CBOE Volatility Index (VIX)

Ahold Delhaize levert

De bedrijven die met Q1-cijfers kwamen hielpen dit cijferseizoen niet altijd mee aan de pluskant van de brede rally, maar vandaag droeg Ahold Delhaize wel netjes zijn steentje bij. Met een stijging van 2,2% was het het beste AEX-fonds vandaag.

Vorig jaar stelde de Zaanse kruidenier nog een aantal maal teleur met zwakker dan verwachte cijfers, maar in dit eerste kwartaal had Ahold zijn zaakjes keurig op orde. Met name de Europese activiteiten presteerden goed, met een omzetstijging van 4,1%. Zeker goed als je in ogenschouw neemt dat in Nederland de tabaksverkoop wegviel, die goed was voor maar liefst 1,9 procentpunt aan Europese omzet.

Amerika presteerde, zoals verwacht, slechter, met een omzetdaling van 1,8%, hoewel daar wel wat verzachtende omstandigheden waren. Ahold is naar eigen zeggen op zoek naar overnameprooien in de VS, maar daarover was geen nieuws te melden. Wellicht dat dat volgt op de Strategy Day op 23 mei.

Spiegelbeelden Air France-KLM en AMG

In de Midkap-index liet Air France-KLM zich van zijn beste kant zien, met een stijging van 4,7%. Nieuws of een andere duidelijke aanleiding was er niet, of het moet de analyse van vandaag op IEX zijn. Niet dat die nu zo vrolijk van toon was. Ja, AF-KLM boekt verbetering op diverse fronten, maar, constateert Martin Crum, de carrier heeft een serieus kostenprobleem.

AMG Critical Materials deed het een beetje omgekeerd: dat had wel nieuws (de Q1-cijfers van gisteren nabeurs), maar liet daar een in eerste instantie onkarakteristiek bescheiden koersuitslag op volgen. Hoewel er bij het slot alsnog +0,9% op de borden stond.

Dat de cijfers slecht zouden zijn was al bekend, maar al met al waren analisten nog aardig te spreken over wat grondstoffenspecialist AMG - dat wordt geplaagd door lage lithium- en vandiumprijzen - er onder de streep van had weten te bakken. Dat leverde zelfs een koersdoelverhoging op. Wat onze analist ervan vond leest u hier:

De hoepels van Pharming

En dan was er nog Pharming. Publiekslieveling in de smallcap-saloon, maar tot veler chagrijn sinds april van dit jaar wel weer een pennystock op het Damrak. Met name sinds de uitgifte van een convertible van €100 miljoen leverde het aandeel flink in en noteert nu onder de 90 cent.

Vandaag rapporteerde de biofarmaceut een flinke omzetstijging, dankzij de commerciële lancering van middel Joenja in de VS en hogere verkopen van middel Ruconest. Toch lijkt de markt, in de woorden van analist Martin Crum, de groeipotentie van Pharming te onderschatten.

Dat een medicijnmaker door vele toelatingshoepels moet springen om een middel op de markt te brengen helpt niet mee om die groei ook daadwerkelijk te realiseren. Crum sprak Pharming-CEO Sijmen de Vries over het moeizame proces om Joenja ook in Europa toegelaten te krijgen (in de VS heeft het die goedkeuring al op zak):

Topman De Vries gaf in een toelichting nogmaals te kennen dat de EMA onvoldoende kennis is huis had ten tijde van de aanvraag tot toelating. Eerst diende vastgesteld te worden dat deze ziekte bestond en vervolgens moest er een comité worden samengesteld voor de verdere beoordeling van de werking en veiligheid rond Joenja. Alle vragen van de EMA zijn beantwoord, maar het valt niet uit te sluiten dat er eventueel toch nog meer additionele vragen vanuit deze instantie zullen komen.

Het hele verhaal van Martin vindt u hier:

De brede markt

De AEX is een uitzondering in Europa, waar bijna alle markten hoger de dag uitgaan

Wall Street heeft er weinig zin in: S&P 500 -0,1%, Nasdaq -0,1%

Eurodollar is zo goed als vlak op $1,0753

De olieprijs lijkt iets te herstellen na de daling van begin mei

Bitcoin zakt iets weg, naar $62.137, goud zigzagt tussen de $2.310 en $2.320

Stijgers & dalers

De top-3 en flop-3 van het Damrak

Ahold Delhaize (+2,2%) wordt beloond vor de cijfers en gaat aan kop in de AEX-index

Mede-defensial Heineken volgt op de voet: +2,1%

De chippers liggen slecht (rond de -1%) op een dag dat de VS weer maatregelen tegen China (Huawei) neemt

Reality check bij Berenberg, dat het koersdoel van IMCD verlaagt, maar het aandeel koerst vrolijk hoger (+1,4%)

Air France-KLM wint de AMX vandaag

Van Lanschot (+2,6%) zit sinds cijfers van vorige week stevig in de lift

SBM Offshore (-0,5%) kwam met een update die conform verwachting bleek

Pharming (-1,8%) krijgt ook met een flinke omzetstijging de handen niet op elkaar

Ebusco (+3%) doet weer een poging zich op te richten van de lows van april

De agenda

Morgen na het dauwtrappen gaan op Beursplein de koersen gewoon weer lopen, want het Europese beursbedrijf Euronext doet niet aan Hemelvaartsdag. Nederlandse bedrijven zijn wel zo vriendelijk om dan niet met cijfers te komen, al regent het wel ex-dividenden.

Donderdag 9 mei

04:00 China handelsbalans april

07:00 Argenx Q1-cijfers

09:00 Philips €0,85 ex-dividend

09:00 DSM-Firmenich €2,50 ex-dividend

09:00 Allfunds €0,0935 ex-dividend

09:00 Coca-Cola EP €0,74 ex-dividend

09:00 TKH €1,70 ex-dividend

13:00 Bank of England - rentebesluit (consensus: onveranderd)

14:30 VS steunaanvragen - wekelijks

Vrijdag 10 mei

08:00 Eurocommercial Q1-cijfers

08:00 VK economische groei eerste kwartaal

08:00 VK handelsbalans maart

08:00 VK industriële productie maart

09:00 Wolters Kluwer €1,36 ex-dividend

09:00 Aperam €0,50 ex-dividend

09:00 AMG €0,20 ex-dividend

09:00 Arcadis €0,85 ex-dividend

16:00 VS consumentenvertrouwen (Universiteit Michigan) mei (vlp)

