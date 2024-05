Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,6 procent tot 524,71 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,8 procent op 18.869,36 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,2 procent op 8.239,99 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent hoger op 8.445,80 punten.

Alles ogen waren woensdag gericht op de Amerikaanse inflatiecijfers. Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de consumentenprijzen in april conform de verwachting zijn gestegen met 3,4 procent op jaarbasis, tegen 3,5 procent een maand eerder, terwijl de kerninflatie op jaarbasis 3,6 procent bedroeg, tegen 3,8 procent een maand eerder.

Volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank was het inflatierapport over april op maandbasis een stuk minder ontmoedigend dat het rapport over maart. "Daar staat dan weer wel nog altijd een, zij het, kleine stijging voor de inflatie voor de dienstensector exclusief huisvestingskosten van 4,8 naar 4,9 procent tegenover. Niettemin geeft dit rapport naar ons idee de Fed weer iets meer hoop op een inflatiebeeld dat past bij de doelstelling van een algemene inflatie van 2 procent", zei Marey.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de economie van de eurozone in het eerste kwartaal op kwartaalbasis met 0,3 procent groeide. Op jaarbasis was dit 0,4 procent.

De productie in de industrie in de eurozone steeg in maart met 0,6 procent op maandbasis, terwijl op jaarbasis sprake was van een daling met 1,0 procent.

De Franse consumentenprijzen zijn in april op jaarbasis met 2,2 procent gestegen, tegen een stijging van 2,3 procent een maand eerder.

Olie werd woensdag duurder, met 0,3 procent op 78,25 dollar per vat. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

De euro/dollar noteerde op 1,0872. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0827 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0820 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Allianz heeft zijn verwachtingen voor 2024 gehandhaafd, na een groei in alle segmenten in het eerste kwartaal. Het bedrijf bevestigde zijn bedrijfswinstdoelstelling van 14,8 miljard euro voor 2024, plus of min 1 miljard euro. Het aandeel daalde desondanks 0,8 procent.

ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal van 2024 meer winst gemaakt, terwijl analisten op een winstdaling hadden gerekend. De bank verwacht dat de kosten voor heel 2024 uitkomen op circa 5,3 miljard euro vanwege de hogere personeelskosten in de tweede helft van het jaar. Het aandeel verloor 6,1 procent.

Thyssenkrupp heeft woensdag weer een waarschuwing afgegeven. Het bedrijf gaf aan dat het nettoverlies dit boekjaar "in de laag driecijferige miljoenen" uitkomt. Eerder werd uitgegaan van ongeveer break-even. De omzet zal lager uitvallen dan in het voorgaande boekjaar, terwijl Thyssenkrupp eerder nog uitging van een min of meer onveranderde omzet. De koers daalde fractioneel.

Burberry sprak woensdag van onzekere vooruitzichten, ook al waren de cijfers over het gebroken boekjaar conform verwachting. Volgens de Britten wordt de eerste helft van het lopende boekjaar uitdagend. Het aandeel sloot circa 6,0 procent lager.

TUI is nog altijd verlieslatend, maar toonde over de eerste helft van het boekjaar wel bemoedigende resultaten met een groei in alle takken en dan met name bij cruises en amusement. De outlook voor het lopende boekjaar werd gehandhaafd. Het aandeel noteerde 1,3 procent lager.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,8 procent hoger op 5.291,42 punten. De Dow Jones index steeg 0,7 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,0 procent in het groen.