AEX neemt adempauze; gelukkig hebben we de smallcaps nog

Na een sterke start van de week lijken de beurzen op dinsdag alweer even toe te zijn aan een pauze. De openingsindicaties laten minieme uitslagen zien. De AEX stevent af op een vlakke opening (+0,04%)

Gelukkig staat er genoeg op de agenda om ons mee te vermaken en om voor wat lokale koersactie te zorgen. Eerst maar eens een rondje over de brede markt:

De Europese futures staan zo goed als vlak

In Azië noteert de Hang Seng-index (Hongkong) 0,5% lager, met name tech-aandelen liggen zwak (Baidu -2,4%, Tencent -1,6%)

Japan (Nikkei) en Korea (Kospi) staan wel duidelijk hoger, maar die hadden na een lang weekend nog een dagje in te halen

Wall Street had een goede dag gisteren: S&P 500 +1%, Nasdaq +1,2%

EUR/USD ligt redelijk stabiel in de bandbreedte $1,07-$1,08

De olieprijs (Brent) pauzeert iets boven de $83, na ruim twee weken van gestage daling

Bitcoin en goud houden zich even koest op respectievelijk $63.590 en $2.321

Bouwbedrijf Heijmans hing vroeg aan de bel vanochtend met Q1-cijfers, die positief van toon zijn. Het bedrijf weet althans de tegenvallers waar concullega BAM vorige week mee kwam te vermijden en handhaaft de eerder gegeven outlook.

Uit het persbericht:



Net als een maand geleden in het interview met IEX wil Heijmans-CEO Ton Hillen in de toelichting bij de cijfers ook wel wat kwijt over de situatie op de woningmarkt. Op dit moment is er nadrukkelijk veel aandacht voor verruiming van het aanbod betaalbare woningen, zegt hij.

"Aandacht voor dit deel van de markt is belangrijk, maar we mogen daarbij doorstroming niet uit het oog verliezen. De woningmarkt is juist gebaat bij nieuwe woningen in het midden en hogere segment ten gunste van een goede doorstroming, zodat er ook meer bestaande woningen voor starters beschikbaar komen".

In het interview met IEX vroegen we Hillen wat hij als eerste zou doen als hij zelf een dag minister van wonen zou zijn:

Als Ton Hillen, CEO van Heijmans, woonminister was, zou hij knopen doorhakken. Lees het interview - https://t.co/10FTBkmaSU via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 2, 2024

Kort na die van Heijmans rolden ook de Q1's van smallcap Kendrion binnen. Kendrion is flink aan het afslanken na de aankondiging vorige maand dat het de automotive-divisie afstoot. In de resterende business was in Q1 een (verwachte) omzetdaling zichtbaar, maar de winstgevendheid neemt toe dankzij "strikte kostenmaatregelen".

AMG en de lithiumprijs

Daarmee houdt het niet op met Q1-cijfers op het Damrak, want grondstoffenhuis AMG gooit vanmiddag nabeurs de boeken open. De producent van 'critical materials' gaat hoe dan ook een stevige daling van de Ebitda laten zien, daar twijfelt niemand aan. Analisten van ING zetten in op $28 miljoen in Q1, ofwel een daling van 60% sinds vorig kwartaal.

Het goede nieuws voor AMG is dat de daling van de lithiumprijs, waar het bedrijf veel last van heeft, gestabiliseerd lijkt. Er is dit jaar zelfs een kleine opleving te zien.

Disney na de veldslag

Voor de opening van Wall Street komt eerst nog Disney met kwartaalcijfers - de eerste resultaten sinds de recente veldslag in de bedrijfstop, waar CEO Bob Iger als winnaar uitkwam. Het lukte hem tijdens de aandeelhoudersvergadering om activistisch belegger Nelson Peltz - u kent hem van Unilever - buiten het bestuur te houden.

De koers is sindsdien wat gedaald, overigens na een mooie rally sinds oktober vorig jaar die zo'n 50% koersstijging opleverde. Bij Disney - dat door een gebroken boekjaar nu Q2-cijfers rapporteert - wordt een lichte omzetstijging ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden verwacht. De consensus ligt op $22,1 miljard en een winst per aandeel van $1,10, allebei wat lager dan in het vorige kwartaal (Q1).

Veel aandacht zal uitgaan naar de ontwikkelingen bij streamingdienst Disney+, die in de streaming wars vooralsnog achterblijft bij concurrent Netflix. Nadat Disney+ vorig kwartaal een daling in het aantal abonnees rapporteerde na een prijsverhoging, zal de markt graag zien dat die daling tot stand wordt gebracht. Netflix kreeg een flinke koersdraai om de oren na op zichzelf prima Q1-resultaten; Disney zal dus met een goed verhaal moeten komen om de markt te overtuigen.

