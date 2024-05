Jaarvergadering Corbion keurt dividendvoorstel goed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van Corbion hebben tijdens de jaarvergadering van het bedrijf hun goedkeuring gegeven aan het dividendvoorstel, evenals een reeks benoemingen en herbenoemingen. Dit meldde Corbion woensdag na afloop van de bijeenkomst. Aandeelhouders gaven hun goedkeuring aan een dividend over 2023 van 0,61 euro per aandeel. Op 17 mei noteert het aandeel ex-dividend. Peter Kazius werd benoemd tot CFO. Kazius volgt Eddy van Rhede van Kloot op. Ilona Haaijer en Steen Riisgaard werden herbenoemd als commissaris. Bron: ABM Financial News

