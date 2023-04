Kimberly-Clark verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kimberly-Clark verhoogt de outlook nadat het bedrijf in het eerste kwartaal van 2023 kon profiteren van prijsverhogingen, met een hogere winst en omzet tot gevolg. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Amerikaanse fabrikant van papieren zakdoekjes, wc-papier en luiers.



Voor het tweede kwartaal op rij verhoogde Kimberly-Clark de prijzen met 10 procent, met een stijgende brutomarge tot gevolg. De marge kwam 340 basispunten hoger uit op 33,2 procent.



De volumes daalden door de prijsverhoging bij elk segment en in elke regio, aldus Kimberly-Clark, met gemiddeld 5 procent. Dat was toch beter dan verwacht, volgens CEO Mike Hsu.



De omzet van 5,2 miljard dollar lag 2 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat was beter dan de 5,06 miljard dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden.



De autonome omzetgroei kwam uit op 5 procent.



De nettowinst verbeterde op jaarbasis van 523 miljoen naar 566 miljoen dollar, of 1,67 dollar per aandeel. Hier ging de markt uit van 1,36 dollar.



Outlook



Kimberly-Clark heeft de winstverwachting voor 2023 verhoogd. De aangepaste winst per aandeel moet met 6 tot 10 procent stijgen dit jaar. Eerder verwachtte het bedrijf een winstgroei van 2 tot 6 procent.



De operationele winst moet met een laag dubbelcijferig percentage stijgen, aldus het bedrijf. Eerder werd gerekend op een operationele winstgroei in de midden- tot hoge enkelcijferige regionen.



Dinsdag voorbeurs stijgt het aandeel Kimberly-Clark bijna een procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.