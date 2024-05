Vlakke start AEX, maar het venijn zit vandaag in de staart

Van de opening moeten we het vandaag niet hebben, zo lijkt het. De AEX-indicatie ligt op of rond het slot van gisteren.

Die indicatie heeft het de laatste tijd niet altijd bij het rechte eind, maar voor de overige beurzen in Europa ziet de stemming er niet veel anders uit. Met belangrijk nieuws later vanmiddag in aantocht, wordt er niet direct all-in gegaan.

Hieronder meer over die agenda, zo ligt de brede markt er nu bij:

De Europese futures blijven dicht bij huis

In Azië ook geen al te grote uitslagen: Shanghai licht lager, Japan, Korea en Hongkong een fractie hoger

Wall Street begon de week relaxed: S&P 500 ietsje lager de dag uit, de Nasdaq 0,3% hoger

Ook op de rentemarkten heerst even rust, in aanloop naar belangrijk inflatienieuws

EUR/USD bewoog niet veel overnight, maar sluipt wel langzaam omhoog richting $1,08

De olieprijs (Brent) bivakkeert al ruim een week om en nabij de $83

Bitcoin noteert ietsje lager, goud iets hoger

In de agenda springt er één market mover uit: de Amerikaanse producentenprijzen over april die om half drie over de wires rollen. Hoeveel bedrijven er ook met cijfers komen, de markt blijft tegelijkertijd gefixeerd op alles dat met inflatie te maken heeft en iets kan zeggen over wat centrale banken - met name de Federal Reserve - de komende tijd gaan (en kunnen) doen.

Morgen komt de echte klapperrr van de week als de Amerikaanse consumentenprijzen (de daadwerkelijke inflatie) over april bekend worden, maar de producentenprijzen, voorheen een wat onbeduidend voorprogramma, worden tegenwoordig ook met argusogen gevolgd. Dan gaat het niet zozeer over de absolute hoogte ervan, maar vooral of ze boven of onder de verwachtingen uitkomen.

Dat inflatie opvallend sticky is weten we inmiddels. De markt zou daarom graag eens een flinke meevaller zien, in de vorm van lager dan verwachte cijfers. Bij een enigszins substantiële afwijking van de verwachting - bij de producentenprijzen ligt de consensus op 0,3% maand-op-maand en 2,2% jaar-op-jaar - kunnen markten daar stevig op reageren. Logischerwijs zou je hogere koersen bij lage uitkomsten en vice versa verwachten, maar helaas is de markt niet altijd even logisch.

Iets minder market moving, maar wel interessant vanuit Europees oogpunt, zijn de Duitse inflatiecijfers die zojuist doorkwamen. Ze vielen netjes in de prik:

German CPI (Y/Y) Apr F: 2.2% (est 2.2%; prev 2.2%)

- CPI (M/M) Apr F: 0.5% (est 0.5%; prev 0.5%)

- CPI EU Harmonised (Y/Y) Apr F: 2.4% (est 2.4%; prev 2.4%)

- CPI EU Harmonised (M/M) Apr F: 0.6% (est 0.6%; prev 0.6%) — LiveSquawk (@LiveSquawk) May 14, 2024

In aanloop naar die inflatiecijfers was er gisteren weinig te beleven op Wall Street, maar gelukkig was daar een spook uit het verleden - een roemrucht verleden - dat opnieuw opdook en meteen voor reuring zorgde: finfluencer Keith Gill, alias 'Roaring Kitty', die in coronatijd eigenhandig de meme stock-rage ontketende, meldde zich plots weer op de sociale media.

Roarlng Kitty was destijds de aanjager van de stratosferische stijging van het onbeduidende aandeel Gamestop, een noodlijdende winkelketen voor computerspellen. Door massaal te kopen zorgden Gill en zijn vele volgers voor een short squeeze uit het boekje en een absurde koersstijging van dit aandeel. Later werd dat kunstje nog eens herhaald bij andere aandelen.

De terugkeer van Roaring Kitty was dan ook vooral te zien in het aandeel Gamestop. Dat ging de dag uit op +74%.

GameStop shares surged as much as 53% as speculation swirled around a return to social media by Keith Gill, who drove the meme-stock mania of 2021 under the moniker “Roaring Kitty.”



Katie Greifeld reports https://t.co/nBGMDeCoYd pic.twitter.com/wxmvgs2UyE — Bloomberg TV (@BloombergTV) May 13, 2024

En wederom waren het de short zittende partijen die als de wiedeweerga hun posities moesten sluiten.

GameStop short sellers have already lost $1 billion from Monday's monster rally https://t.co/hWPjvue6di — CNBC (@CNBC) May 13, 2024

Intussen is de nieuwsstroom op het Damrak ook op gang gekomen, met kwartaalcijfers van OCI en B&S Group. OCI zag omzet en winst teruglopen vanwege lagere stikstofprijzen, maar liet onderaan de streep wel weer zwarte cijfers zien.

B&S Group boekte een kleine omzetstijging, iets hoger dan waarop werd gerekend, maar heeft nog wel last van teruglopende omzet in de drankendivisie. Just Eat Takeaway-fans zullen geïnteresseerd het nieuws uit Taiwan volgen, waar Uber $950 miljoen neertelt voor Foodpanda, dochter van JET-tegenspeler Delivery Hero.

