McDonald's draait beter dan verwacht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) McDonald's heeft in het eerste kwartaal van 2023 de verwachtingen verslagen. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Amerikaanse hamburgerketen. De aangepaste winst per aandeel kwam over de eerste drie maanden van dit jaar uit op 2,63 dollar waar 2,33 dollar voor was voorspeld door analisten. Een jaar eerder was dit 2,28 dollar. De omzet van de onderneming steeg 4 procent naar bijna 6 miljard dollar. Hier was 5,5 miljard dollar voor verwacht. Het bedrijf sprak dinsdag van een aanhoudend sterke vraag bij klanten. De koers van het aandeel lijkt vanmiddag 0,9 procent hoger te openen. Bron: ABM Financial News

