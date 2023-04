Nestlé ziet omzet stijgen in eerste kwartaal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nestlé heeft in het eerste kwartaal van 2023 hogere verkoopvolumes gerealiseerd, waarbij het bedrijf tevens de prijzen verhoogde in reactie op de hogere kosten. Dit bleek dinsdagochtend uit cijfers van de Zwitserse voedselgigant. Nestlé meldde een kwartaalomzet van 23,5 miljard Zwitserse frank, omgerekend circa 23,9 miljard euro, tegenover 22,2 miljard Zwitserse frank in dezelfde periode vorig jaar. De consensus mikte op een omzet van 23,3 miljard frank. De kwartaalomzet groeide autonoom met 9,3 procent, nadat de prijzen 9,8 procent hoger uitkwamen. De groei was breedgedragen in de meeste regio's en divisies, aldus het bedrijf. Per productcategorie leverde Purina PetCare de grootste bijdrage aan de autonome groei. Nestlé handhaafde de outlook voor het volledige boekjaar. Bron: ABM Financial News

