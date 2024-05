Titan nog steeds open voor inbreng nieuwe activiteiten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De lege beurshuls Titan, het voormalige TIE Kinetix, staat nog steeds open voor eventuele overnameplannen met geïnteresseerden. Dit meldde het concern woensdag nabeurs in zijn halfjaarverslag. In september 2023 rondde het concern de verkoop van al zijn activiteiten aan SPS Commerce af, waarna de overgebleven holding verder is gegaan onder de naam Titan. Van de vergoeding van 68,35 miljoen euro die het bedrijf destijds kreeg voor de verkoop van zijn activiteiten is inmiddels 62,5 miljoen euro aan aandeelhouders uitgekeerd. Het voornaamste actief van het concern is een vordering van 3 miljoen euro, die als onderpand dient voor eventuele claims. Na een termijn van twaalf maanden wordt het bedrag, bij het uitblijven van een claim, vrijgegeven. Tot dusver zijn er geen claims ingediend, zei Titan. Tijdens de jaarvergadering op 29 maart 2024 is Zwier van Puijenbroek benoemd tot CFO, ter vervanging van Michiel Wolfswinkel. Tijdens deze bijeenkomst hebben aandeelhouders het bedrijf tevens gemachtigd om Titan, na vrijgave van de borg, van de beurs te halen en een liquidatieprocedure op te starten. Bron: ABM Financial News

